Томичей приглашают послушать «Историю искусств» в «Кабинете Пушкинского»

11 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал музея им. Пушкина

Анонсирована программа «Кабинета Пушкинского» на 2025 год. Томичей ждут серия лекций об искусстве, мастер-классы, выставки и подростковая лаборатория.

Как сообщают в Сибирском филиале ГМИИ им. А. С. Пушкина, главным событием станет цикл лекций «История искусств в „Кабинете Пушкинского“», подготовленный ведущими специалистами музея.

— Начнём мы с письменности Древнего Египта, о которой расскажет Евгения Александровна Анохина — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела Древнего Востока ГМИИ им. А.С. Пушкина; египтолог, хранитель коллекции письменности Древнего Египта в Пушкинском музее и автор публикаций, посвящённых древнеегипетскому собранию музея, — отмечают организаторы.

Первая лекция пройдет 20 марта. На ней пойдёт речь о биографии выдающегося египтолога Владимира Голенищева, его древнеегипетской коллекции, а также истории её приобретения российским государством.

На следующий день, 21 марта, состоится лекция «Собрание древнеегипетской письменности ГМИИ им. А.С. Пушкина: открытия и исследования». На ней Евгения Анохина расскажет о главных шедеврах собрания древнеегипетской письменности Пушкинского музея, включающего более 1000 предметов, а также об открытиях и исследованиях этой коллекции последних лет.

Затем, 22 марта, стартует практическое занятие по иероглифике «Древнеегипетская стела Себекнахта из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина». На нём расскажут о том, что такое древнеегипетские иероглифы, когда они возникли и как долго просуществовали, и самое главное — участники также попробуют прочитать надпись на стеле египтянина Себекнахта, хранящейся в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Затем томичей ждут лекции Ольги Дюжевой, посвященные мумиям и современным методам их исследования. Ника Лаврентьева расскажет о Книге мертвых и других погребальных текстах, а Рамиль Вергазов — о памятниках Урарту. Дальнейшие мероприятия пройдут при участии специалистов отдела искусства старых мастеров и отдела нового западного искусства Пушкинского музея. На них посетители узнают про культуру Византии и средневековой Европы, о Ренессансе и барокко, импрессионизме и постимпрессионизме, довоенном и послевоенном искусстве XX века и т. д.

Среди других мероприятий программы 2025 года можно выделить камерные выставки, для организации которых используются многофункциональные модульные поверхности «Кабинета». В этом году планируется познакомить посетителей с экслибрисами, которые хранятся в Научной библиотеке ТГУ и в частных коллекциях, с печатной графикой художников Сибири, Урала и Дальнего Востока. Ещё одна выставка станет результатом подростковой лаборатории по созданию авторских книг и зинов.

Все события просветительской программы «Кабинета Пушкинского» проводятся бесплатно, по предварительной регистрации. Посетить их может любой обладатель читательского билета Научной библиотеки ТГУ. Сам кабинет находится на пятом этаже нового здания Научки на пр. Ленина, 34а.

Следить за анонсами мероприятий можно на сайте проекта cabinet.pushkinmuseum.art, в группе Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина «ВКонтакте» и его телеграм-канале.

«Кабинет Пушкинского» — это посольство ГМИИ им. Пушкина в разных городах страны. Первое в России подобное пространство открылось в Томском государственном университете. Это одновременно тематический читальный зал и выставочное пространство для современных художников. Здесь регулярно проводятся бесплатные лекции на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

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