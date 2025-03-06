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В Томске сносят деревянный дом на ул. Студенческой

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Рабочие приступили к сносу расселенного деревянного дома по ул. Студенческой, 53, сообщает пресс-служба мэрии.

— В связи с жалобами жителей на проникновение в помещение подростков и лиц без определенного места жительства, муниципальный контракт на снос дома по ул. Студенческой, 53 был заключен в первоочередном порядке для обеспечения безопасности, — рассказали в администрации Кировского района.

Шестиквартирное здание было построено в 1946 году и признано аварийным в 2013 году. Здание не является объектом культурного и исторического наследия.

В сообщении отмечается, что в этом году в Кировском районе запланирован снос шести аварийных жилых домов. В ближайшее время пройдет демонтаж зданий по адресам: ул. Елизаровых, 16 и ул. Щорса, 15. Все процедуры, включая сами работы, предполагается завершить до конца апреля.

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