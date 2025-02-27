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Томичам расскажут об истории появления муралов в центре города

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В субботу, 1 марта, в Томске пройдет обзорная экскурсия участников проекта «Сибириада». Его автор Константин Черенков и художник Илья Маломощенко расскажут об истории центральной части города и представят свой взгляд на малые архитектурные формы и городские муралы.

— Это обзорная экскурсия по центру, но с акцентами на «Сибириаду» и то, как она меняет среду. Вместе мы увидим малые архитектурные формы на Воскресенской горе и муралы. Расскажем, откуда все начиналось, почему именно здесь появились изображения в рамках проекта и раскроем некоторые его детали, — рассказал «Томскому Обзору» Константин Черенков.

Экскурсия стартует в 11.00 у Музея истории Томска на ул. Бакунина, 3, а завершится на пл. Ново-Соборной. Предполагается, что на весь маршрут уйдет около двух часов. Участие бесплатное по предварительной записи: +7-952-882-10-66.

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