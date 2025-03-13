«Газпромнефть-Восток» – лауреат премии «Меценат города Томска» по итогам 2024 года

13 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» стал лауреатом престижной премии мэра Томска «Меценат города» за значительный вклад в развитие социальной сферы. Почетную грамоту генеральному директору предприятия Ивану Раздобудько вручил мэр Дмитрий Махиня.

Ежегодный конкурс «Меценат города» отмечает организации, чья работа имеет высокую общественную значимость и направлена на улучшение качества жизни горожан. «Газпромнефть-Восток» неоднократно становился обладателем наград благодаря своей многолетней деятельности в сфере поддержки образования, культуры, спорта и благоустройства городских пространств.

Особое внимание компания уделяет реализации социальных проектов совместно с администрацией Томска. Например, в рамках конкурса «Зимний Томск» сотрудники предприятия ежегодно украшают прилегающую к офису территорию, создавая праздничную атмосферу для жителей города.

Одним из ярких примеров инициативы компании стала реализация проекта «Белкин дом» в Лагерном саду, популярном месте отдыха горожан. Волонтеры «Газпромнефть-Востока» установили кормушки и домики для белок, а также разместили информационные стенды с рекомендациями по правильному питанию этих животных. Теперь каждый житель может безопасно и с пользой подкармливать пушистых обитателей парка.

Начиная с 2015 года «Газпромнефть-Восток» активно поддерживает социальные начинания через грантовый конкурс «Газпром нефти», который проходит по программе социальных инвестиций «Родные города». В прошлом году при участии предприятия был открыт благотворительный магазин «Много добра», создана ресурсная зона для школьников «Дом Совы» в средней школе №16, а также поставлен спектакль, в котором артистами стали дети и подростки с особенностями развития. В целом за год реализуется до 10 проектов.

«Мы гордимся тем, что наша компания делает значимый вклад в развитие города, где живут и работают наши сотрудники. Поддержка социальных инициатив томичей является важной частью нашей корпоративной стратегии, и мы будем продолжать развивать эти направления», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

«Несмотря на то, что мы живем в эпоху больших перемен, есть неизменные ценности. Это любовь к своему городу, забота о его будущем и готовность вкладывать средства в общее благо. Благодаря неравнодушным людям, которых мы называем меценатами, наш город продолжает развиваться и становится еще более привлекательным местом для жизни и работы», — подчеркнул мэр Томска Дмитрий Махиня.

«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Её цель – улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития.

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