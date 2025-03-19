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Томских художников приглашают на сибирскую ярмарку современного искусства SCAN FAIR

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Томичи могут принять участие во II Сибирской ярмарке современного искусства SCAN FAIR, организованной ресторанной группой Berrywood Family и Сибирский институтом развития креативных индустрий. Чтобы попасть на нее необходимо пройти отбор, на который приглашаются независимые авторы и арт-группы, творческие объединения и коммерческие галереи из Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Как уточняют организаторы, в 2025 году ярмарка сохранит изначальную географию, но масштабируется за счет новых проектов-спутников, реализованных в течение лета в Красноярске. Также команда представит насыщенную образовательную программу от ведущих арт-школ и лекторов страны для художников и тех, кто интересуется или работает в сфере современного искусства.

А еще в этом году мероприятие пополнится новым разделом — «промышленный дизайн». Заявки принимаются от независимых дизайнеров и дизайнерских коллективов, которые создают мебель, светильники и другие предметы интерьера.

Ярмарка пройдет в Красноярске с 25 по 29 июня 2025 года. Open call продлится с 11 марта по 4 мая включительно до 23:59 по красноярскому времени. Подать заявку, а также ознакомиться с подробными условиями участия и этапами ярмарки можно на сайте.

В 2024 году сибирскую ярмарку современного искусства SCAN FAIR посетило более 2 тысяч человек. Цены на предметы искусства ярмарки SCAN FAIR начинались от 2 000 рублей и доходили до 2,5 млн. На vip-preview было продано более 33 предметов искусства на сумму 1,1 млн руб. Общая сумма продаж за все дни ярмарки превысила 3 млн рублей, а всего было продано более 104 работ.

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