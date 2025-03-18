В Томске запустили флешмоб в поддержку исторического наследия
Группа неравнодушных томичей запустила флешмоб в поддержку городского исторического наследия #мой_любимый_томский_дом. Акцию приурочили к Дню памятников и исторических мест, который традиционно отмечают 18 апреля.
Участникам флешмоба предлагается сделать фотографию на фоне любимого исторического здания, а затем опубликовать ее в социальных сетях, сопроводив адресом и связанной с домом историей (если она есть). К посту необходимо добавить один из двух хэштегов:
- #мой_любимый_томский_дом 💚 — если здание радует ухоженностью;
- #мой_любимый_томский_дом 💔 — если его состояние вызывает тревогу.
Еще один хэштег — общий: #18_апреля_день_памятников_и_исторических_мест.
Цель акции — создать волну внимания к историческим местам, объединить всех неравнодушных к наследию города и вдохновить на действия.
— Чем больше отклика — тем ярче наш общий голос в защиту томского наследия! — отмечают организаторы акции. — Поделитесь фото, расскажите друзьям — пусть каждый дом получит свой голос. Вместе мы можем больше!
Напомним, похожую акцию под названием #OldTownChallengeTomsk с целью привлечения внимания к проблеме деревянного зодчества в 2019 году запускал «Томский Обзор».
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