В Томске запустили флешмоб в поддержку исторического наследия

18 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Группа неравнодушных томичей запустила флешмоб в поддержку городского исторического наследия #мой_любимый_томский_дом. Акцию приурочили к Дню памятников и исторических мест, который традиционно отмечают 18 апреля.

Участникам флешмоба предлагается сделать фотографию на фоне любимого исторического здания, а затем опубликовать ее в социальных сетях, сопроводив адресом и связанной с домом историей (если она есть). К посту необходимо добавить один из двух хэштегов:

#мой_любимый_томский_дом 💚 — если здание радует ухоженностью;

#мой_любимый_томский_дом 💔 — если его состояние вызывает тревогу.

Еще один хэштег — общий: #18_апреля_день_памятников_и_исторических_мест.

Цель акции — создать волну внимания к историческим местам, объединить всех неравнодушных к наследию города и вдохновить на действия.

— Чем больше отклика — тем ярче наш общий голос в защиту томского наследия! — отмечают организаторы акции. — Поделитесь фото, расскажите друзьям — пусть каждый дом получит свой голос. Вместе мы можем больше!

Напомним, похожую акцию под названием #OldTownChallengeTomsk с целью привлечения внимания к проблеме деревянного зодчества в 2019 году запускал «Томский Обзор».

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