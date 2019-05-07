OldTownChallengeTomsk. Томичи о любви к старому городу

@tomskobzor который когда-то ввел в широкий оборот название «Башня Лунева», проводит #oldtownchallenge в рамках которого предлагает сфотаться на фоне любимого исторического здания. И так удачно вышло, что у меня есть такое здание: -)

На самом деле, конечно, реставрация 120-летней башни — это копец как сложно и дорого. В моем случае это длится больше шести лет, страшно не хватает денег, времени, сил. Не все мои решения корректны с точки зрения исторической достоверности, Варламов бы наверняка не одобрил. Но, во-первых, #варламовнеприедет, а во-вторых, я всегда успокаиваю себя тем, что сделать этому памятнику хуже, чем ему пришлось во время владения государством у меня не получится. У здания теперь есть крыша, есть окна, ему не грозят дожди, голуби и маргинальные личности (ну, кроме меня, конечно).

Город не лучшим образом справляется с сохранением исторического наследия, но вводит программу «Дом за рубль», давая возможность обеспеченным энтузиастам самим бороться за здания, которые создают индивидуальность Томска, формируют его личность. В то же время, на 6 мая запланировано заседание градостроительного совета, на котором может быть сокращен список объектов, подлежащих включению в предмет охраны. Надеюсь, что чиновники не совершат непоправимого. По условиям флешмоба, я должен передать его эстафету трем другим людям, но список моих личных контактов весьма ограничен, поэтому я попрошу включиться в эту движуху каждого из моих подписчиков, даже из других городов. Думаю, в любой провинции найдутся старые дома, достойные вашего селфи и хэштега #oldtownchallenge : -)