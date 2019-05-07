#OldTownChallengeTomsk. Томичи о любви к старому городу
В самом конце апреля «Томский Обзор» начал #OldTownChallengeTomsk — акцию в социальных сетях, чтобы каждый желающий мог высказаться за сохранение исторической части города Томска.
За прошедшую неделю челлендж поддержали сотни людей. Мы благодарны томичам (и не только), рассказавшим о своей любви к старым городам и жалеем только о том, что одна подборка не вмещает все эти истории!
Отдельное спасибо коллегам, рассказавшим о челлендже своим читателям на страницах сайта Агентства новостей ТВ-2, Strelka mag, ТАСС, «Комсомольской правды», портала Tomsk.Ru и других изданий, а также принявших участие непосредственно в самой акции.
Самые яркие цитаты и фото челленджа — в нашем обзоре.
Деревянный Джорджтаун
Вспоминая об известных памятниках деревянного зодчества, на ум, в первую очередь, приходят города Сибири, Русского Севера, Поволжья — это в России. А в мире это в основном страны Скандинавии. Но мало кто знает, что почти рядом с экватором, в Малайзии, на острове Пенанг, есть город Джорджтаун с комплексной деревянной застройкой в центре, где мне недавно удалось побывать. Когда-то там тоже кое-кто очень хотел «развития», а над городом висела опасность почти полного уничтожения старых исторических кварталов. А мы знаем какими темпами развиваются страны Азии и как быстро там, в центре городов, возникают железобетонные монстры. В Джорджтауне было что-то похожее. Также было два лагеря, — общественники и «строители-развивальщики». Но вмешалось ЮНЕСКО. Джорджтаун был внесен в список всемирного наследия только в 2008г. Посягательства на застройку в исторической зоне прекратились. Небоскребы стали строить вдалеке от центра. Казалось бы все? «Развития» не будет? Как бы не так! После этого стала проводиться масштабная реставрация и наведение порядка, в город поехали туристы, а с ними, со всей Азии потянулся малый и крупный бизнес, в частности, стали открываться сотни ресторанов уличной еды. Это привело к тому, что Джорджтаун в настоящее время считается мировой столицей стрит-фуда. Начали привлекать художников граффити со всего мира. И теперь уличное искусство там поддерживается на уровне правительства. Я привел этот пример, чтобы проиллюстрировать для некоторых разницу между настоящим развитием исторического города и подменой этого понятия.
Город жив и нуждается в помощи
Сосновый мой бор) Благодаря флешмобу Томского обзора сегодня отправилась на свою малую-премалую родину, где за последние 20 лет была раза три. В Сосновый бор)). И чота маленько в шоке от неухоженности и захламленности этого действительно чудного когда-то уголка. Хотя, может, таким он видится из детства. Да и ранняя весна, прямо скажем, не красит наши места (На первой и второй фотографиях — один из любимых моих томских домиков. Вон там, за ним, на втором этаже трехэтажки мое окно, и с 4 до 12 лет по вечерам я частенько разглядывала этот загадочный теремок необычной формы. Разглядывала и представляла то чаепития на балконе, то мрачные стивенкинговские истории) вторые чаще)) Между прочим, дом этот сейчас — объект культурного наследия регионального значения, о чем свидетельствует табличка на нем. Наверное, не вина жителей, что они из дерьма и палок лепят к дому какие-то странные крылечки и не чинят разваливающийся балкон, но все равно впечатление осталось грустное ((На третьем фото — здание Томской областной психиатрической. И окошко (третий этаж правого крыла) моей первой как бы квартирки)) Да, до 4 лет я жила с родителями-психиатрами в главном корпусе психбольницы)) И на четвертом фото — мои ясли, куда меня сдали в 5,5 месяцев. Милый пряничный домик, кто-то о нем заботится. А нам бы позаботиться о нашем городе, сегодня как-то особо прочувствовалось, что он живой, болезный и нуждается в помощи.
В память об Андрее Мурашове
Не могу пока сфотографироваться в Томске, но выкладываю фотографии Андрюши Мурашова, его кадры томских деревянных адресов. Он любил Томск, знал его подробно и очень любил фотографировать. Ему сейчас сложно было бы выбрать один любимый дом. Поэтому все его адреса с нами, как и он сам, вместе с Томском... Расскажи о своём томском доме, помоги сохранить, сберечь и передать.
Впереди России
Томск — очень хороший город. Его роскошные деревянные дома и удивительные люди вместе делают чудеса. Заворожённо смотрю на то, как «Сибирские Афины» стали самым успешным городом России по сохранению от сноса, реставрации, ремонту и аккуратному редевелопменту исторических деревянных зданий. Многие томичи в постоянных мелких проблемах не понимают того, что они сейчас впереди России всей в этой области (да, в других городах всё ещё хуже). Сюда в пору всем, кто заинтересован в сохранении исторической застройки, ездить учиться и перенимать опыт. 1–2 июня я снова увижу Томск живьём. И надеюсь на лучшую судьбу этого старого города. Верю, что им можно будет наслаждаться не только этим летом, но и посмотреть позже.
Так вышло, что у меня есть историческое здание
@tomskobzor который когда-то ввел в широкий оборот название «Башня Лунева», проводит #oldtownchallenge в рамках которого предлагает сфотаться на фоне любимого исторического здания. И так удачно вышло, что у меня есть такое здание: -)
На самом деле, конечно, реставрация 120-летней башни — это копец как сложно и дорого. В моем случае это длится больше шести лет, страшно не хватает денег, времени, сил. Не все мои решения корректны с точки зрения исторической достоверности, Варламов бы наверняка не одобрил. Но, во-первых, #варламовнеприедет, а во-вторых, я всегда успокаиваю себя тем, что сделать этому памятнику хуже, чем ему пришлось во время владения государством у меня не получится. У здания теперь есть крыша, есть окна, ему не грозят дожди, голуби и маргинальные личности (ну, кроме меня, конечно).
Город не лучшим образом справляется с сохранением исторического наследия, но вводит программу «Дом за рубль», давая возможность обеспеченным энтузиастам самим бороться за здания, которые создают индивидуальность Томска, формируют его личность. В то же время, на 6 мая запланировано заседание градостроительного совета, на котором может быть сокращен список объектов, подлежащих включению в предмет охраны. Надеюсь, что чиновники не совершат непоправимого. По условиям флешмоба, я должен передать его эстафету трем другим людям, но список моих личных контактов весьма ограничен, поэтому я попрошу включиться в эту движуху каждого из моих подписчиков, даже из других городов. Думаю, в любой провинции найдутся старые дома, достойные вашего селфи и хэштега #oldtownchallenge : -)
Магия уюта с 1910-го года
Мне, как студенту, прожившему в стенах общежития более 4 лет, было трудно искренне полюбить деревянное зодчество Томска, хотя, безусловно, оно меня привлекало с краеведческой стороны. Ведь в моем родном городе таких домов точно не встретишь, за редким исключением местных умельцев. Поэтому томские деревяшки были для меня чем-то непостижимым, не было эмоциональной привязанности🔮.Но когда дело дошло до побега из общежития, дом, на фоне которого я стою, в первую же секунду приглянулся моему сердцу. Больше всего я обрадовалась «нехрущевской» планировке квартиры, которая всегда была не по душе. Даже наличие печки, хоть и нерабочей, подсказало мне: здесь прямо как дома. А побывав на встрече @elina_tomskguide о тайнах архитектуры томских наличников, я с большим любопытством рассматривала и находила те же элементы и в своих.Да, сейчас дом дозастроен не самыми красящими его крылечками и кое-где виднеется монтажная пена. А в моей квартире есть и пластиковое, и деревянное окно с витиеватой решёткой, как два глаза разного цвета. Но магия уюта здесь сохраняется с 1910 года✨ Поэтому, будете пробегать мимо — заглядывайте на лесной чай🍵
Безликий каменный мешок не нужен
Каждый раз, приезжая в Томск, я иду гулять по улицам, где еще сохранилась атмосфера старого купеческого города. К сожалению, с каждым годом таких мест становится меньше. Я не хочу, чтобы мой родной город превратился в безликий каменный «мешок», состоящий из «новоделов» и бетонных панелек. Скорость, с которой мы теряем памятники деревянного зодчества, ужасает. Если в ближайшее время ничего не изменится, горожанам и немногочисленным туристам останется фотографироваться на фоне граффити, изображающих деревянную архитектуру.
Наш Томск нужен нам весь!
Мой Томск. Он очень разный: кружевной и обшарпанный, каменный и деревянный, старинный и просто старый. Но он мой. Такой, каким помню с детства, когда приезжала в «большой город» из соседнего «поселка» под названием Северск. Такой, каким помню в студенчестве, когда шуршали листьями на Кирова по дороге домой из Педа. Такой, каким останется для меня навсегда: не парадным, кажущийся таким простым, но такой на самом деле глубокий и ранимый. Наш Томск нужен нам весь! Нам нужен его исторический центр. Нужны его «развалюшки». Надеюсь на нашу общую волю и здравомыслие чиновников.
Истинно сибирский вид искусства
Искусство — один из способов оставить след в истории. Деревянное зодчество — истинно сибирский, очень сложный вид искусства, достойный самого бережного отношения...
Это дом на пересечении Красноармейской и Никитина, я смотрю на него каждый раз, когда иду до Лофта пешком. Присоединяйтесь к #OldTownChallengeTomsk и #OldTownChallenge — ставьте эти хэштеги к своему посту с фото на фоне любимого старинного дома, чтобы у него было больше шансов на статус культурного и исторического наследия, а значит — больше шансов на сохранение и восстановление. 🙌
Берите билеты до Томска!
«О, а это как в Питере!», «На Екат похоже», «Ну, это точно Ярославль» — с сожалением сообщаю, что сравнения в новом городе неизбежны, но есть в Томске то, что его отличает от других — деревянное зодчество. Я два года грезила поездкой в Сибирские Афины, мне об этом напоминали: лекция @eka_kirsanova на тобольском книжном фестивале «Сибирская Ипокрена», встреча с @ivan.future на первом фестивале комиксов @comicartstmn и последнее — приглашение от ребят из «Духа русской комикс школы» Сережи Потапова и @tsaizer, я обрастала знакомствами с томичами и поняла — пора! ⠀В Томске просто невероятное количество деревянных домов с пропильной резьбой, и в отличие от Тюмени: раз — это не одна улица, как у нас Дзержинского, два — в этих домах живут люди, некоторые «деревяшки», как родовые гнёзда, то есть семьи в них обитают из поколение в поколение. Но есть и что-то общее у нас — мы теряем наше культурное наследие. В Тюмени в 80-х было около 300 образцов деревянного зодчества, сейчас ~ 40. Их под разными предлогами сносили. 6 мая в Томске будут рассматривать законопроект о границах исторического центра. Это значит, что большое количество деревянных домов, которые по разным причинам не имеют охранный статус, снесут. То есть уничтожат то, что делает Томск Томском. Я хочу, чтобы у каждого из вас была возможность увидеть то, что увидела я в эту поездку и не на фото, а в живую. Читайте больше историй о томских домиках, а лучше берите билеты до Томска и готовьтесь получать визуальное наслаждение.
Это важная часть российской культуры!
Для меня деревянное наследие, это важная часть российской культуры. Примерно как балалайка, каравай и «во поле березонька стояла». Забери у россиянина наличник и часть российского культурного материка отвалится. И станет меньше пространства для жизни. Над Томском висит угроза потерять часть домов, а нам важно его сохранить целиком. Для того, чтобы вы могли показывать себе и своим детям живые примеры того, насколько талантлив и созидателен наш народ. Что мы может строить прекрасные города и придумывать что-то новое.
Чтобы принять участие в челлендже, нужно:
— сделать селфи на фоне старого дома, который любишь! если дом далеко, можно найти свое старое фото дома или с домом;
— выложить это фото в любой соцсети, на любой доступной вам площадке с хештэгом #OldTownСhallengeTomsk или #OldTownСhallenge и передать эстафету любви к старому городу трем друзьям, отметив их в публикации;
— если с этим домом связана ваша личная история, воспоминание или идея — обязательно написать и её.