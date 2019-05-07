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Блог Обзора, Границы исторического поселения в Томске, Деревянная архитектура, Исторический центр, Томск исторический, #OldTownChallengeTomsk #OldTownChallenge челлендж томск томский обзор #OldTownChallengeTomsk. Томичи о любви к старому городу

#OldTownChallengeTomsk. Томичи о любви к старому городу

В самом конце апреля «Томский Обзор» начал #OldTownChallengeTomsk — акцию в социальных сетях, чтобы каждый желающий мог высказаться за сохранение исторической части города Томска.

За прошедшую неделю челлендж поддержали сотни людей. Мы благодарны томичам (и не только), рассказавшим о своей любви к старым городам и жалеем только о том, что одна подборка не вмещает все эти истории!

Отдельное спасибо коллегам, рассказавшим о челлендже своим читателям на страницах сайта Агентства новостей ТВ-2, Strelka mag, ТАСС, «Комсомольской правды», портала Tomsk.Ru и других изданий, а также принявших участие непосредственно в самой акции.

Самые яркие цитаты и фото челленджа — в нашем обзоре.

Деревянный Джорджтаун

Сергей
Медведчиков
фотограф, финалист международного конкурса стрит-фото LensCulture STREET PHOTOGRAPHY AWARDS 2016

Вспоминая об известных памятниках деревянного зодчества, на ум, в первую очередь, приходят города Сибири, Русского Севера, Поволжья — это в России. А в мире это в основном страны Скандинавии. Но мало кто знает, что почти рядом с экватором, в Малайзии, на острове Пенанг, есть город Джорджтаун с комплексной деревянной застройкой в центре, где мне недавно удалось побывать. Когда-то там тоже кое-кто очень хотел «развития», а над городом висела опасность почти полного уничтожения старых исторических кварталов. А мы знаем какими темпами развиваются страны Азии и как быстро там, в центре городов, возникают железобетонные монстры. В Джорджтауне было что-то похожее. Также было два лагеря, — общественники и «строители-развивальщики». Но вмешалось ЮНЕСКО. Джорджтаун был внесен в список всемирного наследия только в 2008г. Посягательства на застройку в исторической зоне прекратились. Небоскребы стали строить вдалеке от центра. Казалось бы все? «Развития» не будет? Как бы не так! После этого стала проводиться масштабная реставрация и наведение порядка, в город поехали туристы, а с ними, со всей Азии потянулся малый и крупный бизнес, в частности, стали открываться сотни ресторанов уличной еды. Это привело к тому, что Джорджтаун в настоящее время считается мировой столицей стрит-фуда. Начали привлекать художников граффити со всего мира. И теперь уличное искусство там поддерживается на уровне правительства. Я привел этот пример, чтобы проиллюстрировать для некоторых разницу между настоящим развитием исторического города и подменой этого понятия.

Город жив и нуждается в помощи

Комплекс зданий психбольницы
Фото: Елена Прядухина

Елена
Прядухина
специалист по связям с общественностью, ТПУ

Сосновый мой бор) Благодаря флешмобу Томского обзора сегодня отправилась на свою малую-премалую родину, где за последние 20 лет была раза три. В Сосновый бор)). И чота маленько в шоке от неухоженности и захламленности этого действительно чудного когда-то уголка. Хотя, может, таким он видится из детства. Да и ранняя весна, прямо скажем, не красит наши места (На первой и второй фотографиях — один из любимых моих томских домиков. Вон там, за ним, на втором этаже трехэтажки мое окно, и с 4 до 12 лет по вечерам я частенько разглядывала этот загадочный теремок необычной формы. Разглядывала и представляла то чаепития на балконе, то мрачные стивенкинговские истории) вторые чаще)) Между прочим, дом этот сейчас — объект культурного наследия регионального значения, о чем свидетельствует табличка на нем. Наверное, не вина жителей, что они из дерьма и палок лепят к дому какие-то странные крылечки и не чинят разваливающийся балкон, но все равно впечатление осталось грустное ((На третьем фото — здание Томской областной психиатрической. И окошко (третий этаж правого крыла) моей первой как бы квартирки)) Да, до 4 лет я жила с родителями-психиатрами в главном корпусе психбольницы)) И на четвертом фото — мои ясли, куда меня сдали в 5,5 месяцев. Милый пряничный домик, кто-то о нем заботится. А нам бы позаботиться о нашем городе, сегодня как-то особо прочувствовалось, что он живой, болезный и нуждается в помощи.

В память об Андрее Мурашове

Ирита
Минина
генеральный продюсер телекомпании «Томское время»

Не могу пока сфотографироваться в Томске, но выкладываю фотографии Андрюши Мурашова, его кадры томских деревянных адресов. Он любил Томск, знал его подробно и очень любил фотографировать. Ему сейчас сложно было бы выбрать один любимый дом. Поэтому все его адреса с нами, как и он сам, вместе с Томском... Расскажи о своём томском доме, помоги сохранить, сберечь и передать.

Впереди России

Андрей Кочетков
Фото: vk.com/tomsawyerfest
Андрей
Кочетков
идеолог Том Сойер Феста, арт-директор мета-феста, Самара

Томск — очень хороший город. Его роскошные деревянные дома и удивительные люди вместе делают чудеса. Заворожённо смотрю на то, как «Сибирские Афины» стали самым успешным городом России по сохранению от сноса, реставрации, ремонту и аккуратному редевелопменту исторических деревянных зданий. Многие томичи в постоянных мелких проблемах не понимают того, что они сейчас впереди России всей в этой области (да, в других городах всё ещё хуже). Сюда в пору всем, кто заинтересован в сохранении исторической застройки, ездить учиться и перенимать опыт. 1–2 июня я снова увижу Томск живьём. И надеюсь на лучшую судьбу этого старого города. Верю, что им можно будет наслаждаться не только этим летом, но и посмотреть позже.

К челленджу присоединилось множество пользователей Facebook, Instagram, ВКонтакте
Фото: личные страницы в социальных сетях

Так вышло, что у меня есть историческое здание

Александр Лунев
томский предприниматель

@tomskobzor который когда-то ввел в широкий оборот название «Башня Лунева», проводит #oldtownchallenge в рамках которого предлагает сфотаться на фоне любимого исторического здания. И так удачно вышло, что у меня есть такое здание: -)

На самом деле, конечно, реставрация 120-летней башни — это копец как сложно и дорого. В моем случае это длится больше шести лет, страшно не хватает денег, времени, сил. Не все мои решения корректны с точки зрения исторической достоверности, Варламов бы наверняка не одобрил. Но, во-первых, #варламовнеприедет, а во-вторых, я всегда успокаиваю себя тем, что сделать этому памятнику хуже, чем ему пришлось во время владения государством у меня не получится. У здания теперь есть крыша, есть окна, ему не грозят дожди, голуби и маргинальные личности (ну, кроме меня, конечно).

Город не лучшим образом справляется с сохранением исторического наследия, но вводит программу «Дом за рубль», давая возможность обеспеченным энтузиастам самим бороться за здания, которые создают индивидуальность Томска, формируют его личность. В то же время, на 6 мая запланировано заседание градостроительного совета, на котором может быть сокращен список объектов, подлежащих включению в предмет охраны. Надеюсь, что чиновники не совершат непоправимого. По условиям флешмоба, я должен передать его эстафету трем другим людям, но список моих личных контактов весьма ограничен, поэтому я попрошу включиться в эту движуху каждого из моих подписчиков, даже из других городов. Думаю, в любой провинции найдутся старые дома, достойные вашего селфи и хэштега #oldtownchallenge : -)

Магия уюта с 1910-го года

Диана
Барашкова
Русское Географическое Общество — Томск

Мне, как студенту, прожившему в стенах общежития более 4 лет, было трудно искренне полюбить деревянное зодчество Томска, хотя, безусловно, оно меня привлекало с краеведческой стороны. Ведь в моем родном городе таких домов точно не встретишь, за редким исключением местных умельцев. Поэтому томские деревяшки были для меня чем-то непостижимым, не было эмоциональной привязанности🔮.Но когда дело дошло до побега из общежития, дом, на фоне которого я стою, в первую же секунду приглянулся моему сердцу. Больше всего я обрадовалась «нехрущевской» планировке квартиры, которая всегда была не по душе. Даже наличие печки, хоть и нерабочей, подсказало мне: здесь прямо как дома. А побывав на встрече @elina_tomskguide о тайнах архитектуры томских наличников, я с большим любопытством рассматривала и находила те же элементы и в своих.Да, сейчас дом дозастроен не самыми красящими его крылечками и кое-где виднеется монтажная пена. А в моей квартире есть и пластиковое, и деревянное окно с витиеватой решёткой, как два глаза разного цвета. Но магия уюта здесь сохраняется с 1910 года✨ Поэтому, будете пробегать мимо — заглядывайте на лесной чай🍵

Безликий каменный мешок не нужен

Олег
Асратян
АО «ФПК», Москва

Каждый раз, приезжая в Томск, я иду гулять по улицам, где еще сохранилась атмосфера старого купеческого города. К сожалению, с каждым годом таких мест становится меньше. Я не хочу, чтобы мой родной город превратился в безликий каменный «мешок», состоящий из «новоделов» и бетонных панелек. Скорость, с которой мы теряем памятники деревянного зодчества, ужасает. Если в ближайшее время ничего не изменится, горожанам и немногочисленным туристам останется фотографироваться на фоне граффити, изображающих деревянную архитектуру.

Наш Томск нужен нам весь!

Элеонора
Игнатович
исследователь, PhD Candidate, Urban Planning, University of Waterloo (Canada)

Мой Томск. Он очень разный: кружевной и обшарпанный, каменный и деревянный, старинный и просто старый. Но он мой. Такой, каким помню с детства, когда приезжала в «большой город» из соседнего «поселка» под названием Северск. Такой, каким помню в студенчестве, когда шуршали листьями на Кирова по дороге домой из Педа. Такой, каким останется для меня навсегда: не парадным, кажущийся таким простым, но такой на самом деле глубокий и ранимый. Наш Томск нужен нам весь! Нам нужен его исторический центр. Нужны его «развалюшки». Надеюсь на нашу общую волю и здравомыслие чиновников.

Истинно сибирский вид искусства

Кристина Марачковская
Сооснователь @mylofttomsk

Искусство — один из способов оставить след в истории. Деревянное зодчество — истинно сибирский, очень сложный вид искусства, достойный самого бережного отношения...

Это дом на пересечении Красноармейской и Никитина, я смотрю на него каждый раз, когда иду до Лофта пешком. Присоединяйтесь к #OldTownChallengeTomsk и #OldTownChallenge — ставьте эти хэштеги к своему посту с фото на фоне любимого старинного дома, чтобы у него было больше шансов на статус культурного и исторического наследия, а значит — больше шансов на сохранение и восстановление. 🙌

Берите билеты до Томска!

Дарья
Новикова
создатель книжного магазина «Никто не спит», Тюмень

«О, а это как в Питере!», «На Екат похоже», «Ну, это точно Ярославль» — с сожалением сообщаю, что сравнения в новом городе неизбежны, но есть в Томске то, что его отличает от других — деревянное зодчество. Я два года грезила поездкой в Сибирские Афины, мне об этом напоминали: лекция @eka_kirsanova на тобольском книжном фестивале «Сибирская Ипокрена», встреча с @ivan.future на первом фестивале комиксов @comicartstmn и последнее — приглашение от ребят из «Духа русской комикс школы» Сережи Потапова и @tsaizer, я обрастала знакомствами с томичами и поняла — пора! ⠀В Томске просто невероятное количество деревянных домов с пропильной резьбой, и в отличие от Тюмени: раз — это не одна улица, как у нас Дзержинского, два — в этих домах живут люди, некоторые «деревяшки», как родовые гнёзда, то есть семьи в них обитают из поколение в поколение. Но есть и что-то общее у нас — мы теряем наше культурное наследие. В Тюмени в 80-х было около 300 образцов деревянного зодчества, сейчас ~ 40. Их под разными предлогами сносили. 6 мая в Томске будут рассматривать законопроект о границах исторического центра. Это значит, что большое количество деревянных домов, которые по разным причинам не имеют охранный статус, снесут. То есть уничтожат то, что делает Томск Томском. Я хочу, чтобы у каждого из вас была возможность увидеть то, что увидела я в эту поездку и не на фото, а в живую. Читайте больше историй о томских домиках, а лучше берите билеты до Томска и готовьтесь получать визуальное наслаждение.

Это важная часть российской культуры!

На фото — станция Тольского в самом сердце бора. Пока она в идеальной сохранности, но её будущее полностью зависит от всех нас.
Фото: https://www.instagram.com/anna.buz/

Анна
г. Бузулук

Для меня деревянное наследие, это важная часть российской культуры. Примерно как балалайка, каравай и «во поле березонька стояла». Забери у россиянина наличник и часть российского культурного материка отвалится. И станет меньше пространства для жизни. Над Томском висит угроза потерять часть домов, а нам важно его сохранить целиком. Для того, чтобы вы могли показывать себе и своим детям живые примеры того, насколько талантлив и созидателен наш народ. Что мы может строить прекрасные города и придумывать что-то новое.

Внешний вид и интерьер станции Тольского
Фото: https://www.instagram.com/anna.buz/

Чтобы принять участие в челлендже, нужно:

— сделать селфи на фоне старого дома, который любишь! если дом далеко, можно найти свое старое фото дома или с домом;

— выложить это фото в любой соцсети, на любой доступной вам площадке с хештэгом #OldTownСhallengeTomsk или #OldTownСhallenge и передать эстафету любви к старому городу трем друзьям, отметив их в публикации;

— если с этим домом связана ваша личная история, воспоминание или идея — обязательно написать и её.

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