Варламов не приедет. #OldTownСhallenge

29 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

Елена Фаткулина главный редактор Томского Обзора

Известного блогера Илью Варламова зовут в Томск уже 10 лет.

На фестивали, акции защитников деревянной архитектуры, круглые столы, прогулки, пикеты, мастер-классы и многие другие мероприятия. Через «жену знакомого музейщика», «московских журналистов», «какого-то пиарщика», и других людей. Через письма, новости, твиттер, инстаграм и телегу. Как ту самую бузинную палочку, которая остановит чиновников, застройщиков и всех тех, кто не понимает, зачем нужны старые дома на улицах старых городов.

Но Варламов так и не приехал. И это говорит только об одном. Для того, чтобы спасти старый Томск, Иркутск, Самару или Омск, не надо звать Илью Варламова. Надо звать друг друга. Чтобы те, кому не все равно, увидели, сколько таких людей на самом деле. И чтобы это увидели те, кто привык отмахиваться, говоря: «Опять кучка градозащитников возмущается».



Проект, о котором идет речь, не был опубликован, не был представлен жителям города, и большинство независимых экспертов его так же не видели. Он готовился в спешке — чтобы успеть выполнить поручение Президента обеспечить охрану объектов культурного наследия Томска как исторического поселения в срок до 31 мая. Что внутри — неизвестно. Но в кулуарах речь идет о значительном сокращении списка объектов, подлежащих включению в предмет охраны.

А это значит, что под угрозой уничтожения окажутся многие томские здания, по разным причинам не имеющие статуса памятника. На 6 мая в Томске запланировано заседание градостроительного совета. Там собираются рассмотреть и принять проект границ исторического поселения федерального значения город Томск , направив сразу после этого документ в Минкульт РФ.Проект, о котором идет речь, не был опубликован, не был представлен жителям города, и большинство независимых экспертов его так же не видели. Он готовился в спешке — чтобы успеть выполнить поручение Президента обеспечить охрану объектов культурного наследия Томска как исторического поселения в срок до 31 мая. Что внутри — неизвестно. Но в кулуарах речь идет о значительном сокращении списка объектов, подлежащих включению в предмет охраны.А это значит, что под угрозой уничтожения окажутся многие томские здания, по разным причинам не имеющие статуса памятника.

Нам говорят, что старые дома никому не нужны. Но именно возле них делают селфи туристы, студенты и горожане — загляните в Инстаграм уже, наконец, или спросите у любого томского экскурсовода!

И именно их сейчас восстанавливают в Томске частные инвесторы программы «Дом за рубль». Хотя когда программу собирали и объявляли, скепсиса было хоть отбавляй. Его и сейчас хватает, как и критиков. Но совсем уж закрыть глаза на десяток домов, поднимаемых из руин, все-таки сложно.

Этот «дом за рубль», восстановленный Алексеем Дубовым и его строительной компанией, не является памятником. Судьба подобных ему старинных домов в центре вполне может оказаться под вопросом уже через несколько дней. Фото: 1 — Вероника Белецкая, 2 — дом в 1915 г., из архива Алексея Дубова

Нам пытаются представить ситуацию с сохранением исторического центра города, как «извечный конфликт старого и нового». Консервы против развития. Унылые градозащитники против прогрессивных девелоперов. Вечно недовольные против тех, кто неистово наносит пользу окружающим. На деле это совсем другая история.

Старые центры городов — это память о прошлом. Но это одновременно и настоящее, и будущее. То, что связывает людей разного возраста и достатка. Создает общность и превращает город и его жителей в единый организм. И, кстати, отвечает на вопрос, который так любят задавать чиновники в любом городе: «Как нам бороться за таланты, как же удержать людей, которые уезжают?».

У нас исторически не очень складывается с пикетами и прочими публичными демонстрациями своей точки зрения. Мы все работаем, учимся и везем каждый свой воз, к которому сложно прицепить маленькую тележку не то, что защиты памятников, но даже встреч с друзьями.

Но это не значит, что горожанам не важно, где они живут. Просто иногда инерция преодолевается слишком поздно, а волна общественного возмущения поднимается, когда уже все снесли, застроили и испортили.

Чтобы ситуация, наконец, изменилась, нужны две вещи. Первая — принять концепцию развития и сохранения исторического центра, которая прекратит противопоставление двух этих процессов. Вторая — публично продемонстрировать, что старый Томск важен не только «кучке градозащитников».

И если первое пока предмет работы экспертов и чиновников, то второе вполне по силам нам, горожанам и всем, кому важны и интересны старые города.

Для того, чтобы обозначить свою позицию, достаточно присоединиться к #OldTownСhallenge



Что потребуется для #OldTownСhallenge?

— сделать селфи на фоне старого дома, который любишь! если дом далеко, можно найти свое старое фото дома или с домом;

Например, так! Фото: Елена Фаткулина

— выложить это фото в любой соцсети, на любой доступной вам площадке с хештэгом #OldTownСhallengeTomsk или #OldTownСhallenge и передать эстафету любви к старому городу трем друзьям, отметив их в публикации;

— если с этим домом связана ваша личная история, воспоминание или идея — обязательно написать и её.

или просто расшарьте эту статью с хештегом #OldTownСhallengeTomsk или #OldTownСhallenge, чтобы как можно больше людей могло узнать о проблемах старого города.

Присоединяйтесь к #OldTownСhallenge!

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