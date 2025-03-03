Три «Дома за рубль» выставили на торги в Томске

3 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томске объявлен аукцион на право аренды трех нежилых деревянных зданий в рамках программы «Дом за рубль». Речь идет об объектах по адресам ул. Советская, 106, ул. Герцена, 15а и ул. Советская, 8в.

Как следует из аукционной документации, все здания находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют капитального ремонта. Начальная цена годовой аренды дома по ул. Советская, 8в площадью 217,7 кв. метров составляет 78,9 тыс. рублей. Здание на Герцена, 15а на 274,65 «квадратов» торгуется от 99,6 тыс. рублей. Минимальная годовая аренда дома по ул. Советская, 106 площадью 1150,2 кв. метра составляет 419,8 тыс. рублей. Раньше здесь располагалось здание военного лазарета с домовой церковью Пантелеймона Целителя. Это налагает особые обязательства на будущего инвестора. По условиям технического задания он будет обязана восстановить первоначальные планировочные решения помещений, где когда-то располагалась домовая церковь и в дальнейшем использовать их в конфессиональных или культурно-просветительских целях. Подробнее об истории здания читайте в нашей статье.

Все дома являются исторически ценными градоформирующими объектами, включенными в предмет охраны исторического поселения, и выставляются на торги впервые.

Торги состоятся 25 марта.

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