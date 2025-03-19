В Томске прокуратура потребовала восстановить исторический облик дома на ул. Мусы Джалиля, 16

Прокуратура Советского района Томска через суд потребовала восстановить архитектурно-художественный декор и внешний вид деревянного дома по ул. Мусы Джалиля, 16. Ранее здесь капитально отремонтировали крышу.

Как выглядел дом на Мусы Джалиля, 16 до ремонта Фото: Роман Петрушин

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, работы проводил Региональный фонд капремонта. В их ходе были демонтированы старинные фронтоны, изменен стиль, характер и форма крыши и кровельного покрытия, конька, кровли, материалы отделки, архитектурных деталей и элементов. Все это нарушает Правила благоустройства и градостроительные нормы, так как здания включено в перечень объектов деревянного зодчество и входит в предмет охраны в рамках границ исторического поселения федерального значения «город Томск».

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, потребовав возложить на Фонд обязанности по восстановлению архитектурно-художественного декора и внешнего облика многоквартирного дома, существовавшего до проведения капитального ремонта.

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