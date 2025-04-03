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Red Wings с 1 мая возобновит рейсы из Томска в Улан-Удэ

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Авиакомпания Red Wings с 1 мая возобновляет регулярные рейсы из Томска в Улан-Удэ, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Рейсы из Томска в Улан-Удэ будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям — на самолетах Superjet 100. Время в пути составит 2 часа 30 минут. Полетная программа рассчитана до 23 октября.

В летнем расписании 2024 года Red Wings уже выполняла рейсы из Томска в Улан-Удэ, они были субсидируемыми, а полеты осуществлялись один раз в неделю — по воскресеньям. В зимнем расписании этих рейсов не было.

На 2025 год маршрут Томск — Улан-Удэ, по данным с сайта Росавиации, не входит в перечень субсидируемых.

Red Wings входит в десятку крупнейших авиакомпаний в РФ. Парк перевозчика сформирован из 22 региональных самолетов Superjet 100, трех дальнемагистральных Boeing 777, двух Ту-204/214. Базовые аэропорты — «Жуковский», «Домодедово», «Кольцово».

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