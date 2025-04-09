Пожарные спасли двоих из горящего дома в Томске
9 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Накануне, 8 апреля, в Томске загорелся девятиэтажных дом на ул. Суворова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 11.11. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Прибывшие на место пожарные по трехколенной лестнице эвакуировали находящихся внутри мужчину и женщину.
Возгорание было ликвидировано к 11.50. Площадь пожара составила два квадратных метра. На месте работали 13 специалистов и четыре единицы техники.
Причина возгорания устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Томской области
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