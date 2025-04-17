В Томске запустили программу бета-тестирования ОС Аврора

17 апреля 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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В Томском филиале «Ростелекома» прошла встреча бета-тестеров и представителей разработчика операционной системы Аврора — компании «Открытая мобильная платформа». Десять томичей оценят программное обеспечение российского производителя.

На мероприятии заинтересованные в отечественных разработках жители Томска получили устройства с установленной ОС Аврора для тестирования: смартфоны Fplus R570E, планшеты Fplus T1100 и БайтЭрг МВК-Т2101, а также трастфоны AYYA Mashtab T1.

«Томск стал юбилейным пятнадцатым городом присутствия программы Бета-тестирования ОС Аврора. Мы видим большой интерес к нашей операционной системе и стремимся усилить присутствие в Сибири. Сегодня к программе присоединились 10 жителей Томска, которым предстоит попробовать продукты платформы Аврора, дать обратную связь и внести свой вклад в развитие отечественных технологий», — отметила менеджер по цифровым коммуникациям ОС Аврора Марина Капустина.

Бета-программа была запущена в сентябре 2021 года. Чтобы принять участие в тестировании ОС Аврора каждый желающий подает заявку на сайте https://auroraos.ru/beta и ждет ответа от организаторов. При положительном решении претендент получает приглашение на очную встречу с представителями «Открытой мобильной платформы».

Сегодня количество участников проекта насчитывает более 650 человек из 15 городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иннополис, Тула, Екатеринбург, Барнаул, Новосибирск, Уфа, Волгоград, Пермь, Самара, Омск, Челябинск и Томск.

Подробная информация о программе, а также анонсы мероприятий доступны на странице сообщества ОС Аврора.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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