В Томске пройдет книжная гаражка в пользу котиков

24 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В томском Доме искусств 29 и 30 марта пройдет книжная гаражная распродажа, средства с которой пойдут в поддержку животных томской зоозащитной организации «Содружество».

Как уточняют организаторы, на мероприятии можно будет купить современную литературу, детские книги, фантастику и фэнтези, детективы, классику, иностранную литературу и комиксы. А также канцелярские принадлежности — тетради, ручки, блокноты и другое.

Гаражка будет работать 29 и 30 марта с 11.00 до 19.00 по адресу: ул. Шишкова, 10.

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