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«Солдатскую синагогу» отреставрируют в Томске

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Минкульт РФ заключил контракт на реставрацию и приспособление к современному использованию «Солдатской синагоги» в центре Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Подрядчиком реставрации будет выступать ООО «Строительный альянс» из Калуги, стоимость контракта составляет 59,5 млн рублей. В разные годы «Стройальянс» уже занимался реставраций объектов культурного наследия в Москве, Калужской, Астраханской, Мурманской областях.

В рамках работ по сохранению «Солдатской синагоги» подрядчику предстоит разработать рабочую документацию до августа 2025 года и отреставрировать здание к февралю 2027 года.

Здание синагоги располагается в центре Томска — по проспекту Фрунзе, 15, ее возвели в конце XIX века. После пожара в 1906 году здание увеличили в ширину и высоту: на нем стали красоваться три купола, а двери и наличники украсила деревянная резьба — свиток Торы, звезды Давида, виноградные гроздья. В новом облике это место стало называться «Солдатской синагогой», которая стала единственной в Сибири.

В 1930 году синагогу закрыли, а здание стало домом для беспризорников, с 1945 по 1971 годы являлось общежитием для преподавателей университета, а позднее стало жилым домом. В 2018 году администрация Томска передала здание синагоги еврейской общине.

Узнать подробнее об истории уникальной синагоги можно в нашем материале.

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