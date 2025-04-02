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В Томске задержали автомобиль, владелец которого 327 раз нарушил ПДД

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В Томске сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами задержали автомобиль Audi A8, владелец которого допустил 327 нарушений Правил дорожного движения.

Как уточняют в пресс-службе Госавтоинспекции, уклонялся от оплаты штрафов, в результате чего накопил задолженность в 195 тыс. рублей.

В итоге нарушителю грозит удвоение суммы штрафов, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

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