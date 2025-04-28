В Родительский день автобус до кладбища Воронино в Томске будет ездить чаще

28 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра, 29 апреля, в Родительский день в Томске будет увеличено количество автобусов, следующих до кладбища в деревне Воронино.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, добраться туда можно на всех рейсах автобуса межмуниципального маршрута № 120, следующего по схеме ул. Мокрушина ‑ д. Воронино ‑ с. Семилужки.

Также во вторник до воронинского кладбища будут продлены рейсы маршрута № 20, обычно идущие до остановки Зеленый массив.

Предполагается, что интервал движения автобусов составит 8-10 минут. Автобусы будут ходить с 07.00 до 21.30.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».