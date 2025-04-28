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В Родительский день автобус до кладбища Воронино в Томске будет ездить чаще

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Завтра, 29 апреля, в Родительский день в Томске будет увеличено количество автобусов, следующих до кладбища в деревне Воронино.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, добраться туда можно на всех рейсах автобуса межмуниципального маршрута № 120, следующего по схеме ул. Мокрушина ‑ д. Воронино ‑ с. Семилужки.

Также во вторник до воронинского кладбища будут продлены рейсы маршрута № 20, обычно идущие до остановки Зеленый массив.

Предполагается, что интервал движения автобусов составит 8-10 минут. Автобусы будут ходить с 07.00 до 21.30.

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