В день можно съедать до 200-300 граммов шашлыка — гастроэнтеролог

16 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Майские праздники принесут долгожданные выходные, и люди массово начнут жарить шашлыки. Kuzbass.aif.ru со ссылкой на гастроэнтеролога и нутрициолога Антона Загайнова рассказывает, сколько безопасно съедать мяса и как его правильно готовить, чтобы избежать рисков.

Здоровым людям врач рекомендует ограничить потребление мяса до 200-300 граммов в день в готовом виде. Это количество считается безопасным и позволяет получить необходимые белки и питательные вещества, не перегружая организм. Людям с заболеваниями органов пищеварения, сердечно-сосудистыми заболеваниями или ожирением стоит есть до 100-150 граммов мяса в день.

Потребление шашлыка может быть связано с определёнными рисками:

Проблемы с пищеварением: чрезмерное потребление мяса может вызвать дискомфорт в желудке, особенно у людей с чувствительным пищеварением.

Повышение уровня холестерина: мясо, особенно жирные сорта (утятина, свинина, гусятина, баранина), может повышать уровень холестерина в крови, что опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Паразитарные инфекции: неправильная обработка мяса может привести к заражению паразитами, такими как трихинеллы или токсоплазмы.

Чтобы обезопасить себя необходимо правильно обрабатывать мясо. Перед приготовлением его необходимо тщательно промыть под холодной водой, чтобы удалить возможные загрязнения, а также использовать отдельные доски и ножи для мяса и других продуктов, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Мясо должно быть хорошо прожарено. Температура внутри продукта должна достигать 75°C, чтобы убить все потенциальные патогены. Рекомендуется избегать использования большого количества жира или маринадов с высоким содержанием сахара, так как это может привести к образованию канцерогенов при жарке.

Не нужно оставлять мясо на открытом воздухе более двух часов, чтобы избежать размножения бактерий. Лучше хранить его в холодильнике до момента приготовления и не допускать размораживания при комнатной температуре.

Врач рекомендует обратить внимание на свои ощущения после употребления шашлыка. Если вы чувствуете дискомфорт, возможно, стоит уменьшить его количество или изменить способ приготовления.

«Майские праздники — это время радости, отдыха и вкусной еды. Однако важно помнить о своём здоровье и безопасности. Умеренность в потреблении мяса, правильная обработка и приготовление шашлыка помогут вам насладиться праздником без ущерба для здоровья. И помните, что всегда лучше проконсультироваться с врачом для индивидуальных рекомендаций», — заключает Антон Загайнов.

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