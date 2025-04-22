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В Томской области пройдет шествие «Бессмертного полка»

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Шествие «Бессмертного полка» вновь пройдет в Томской области на Параде Победы. Соответствующее решение принял губернатор Владимир Мазур. Об этом он сообщил на прошедшем сегодня, 22 апреля, заседании областной антитеррористической комиссии и оперативном штабе, где рассматривались организация и проведение грядущих праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба обладминистрации.

— Считаю, что в год 80-летия Победы мы обязаны дать жителям возможность пронести портреты своих дедов и прадедов отдельной парадной колонной, — подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

В своем телеграм-канале он также уточнил, что акция состоится в двух форматах – на улицах городов и сёл и в онлайн-формате.

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