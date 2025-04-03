Татьяна Олёнева, «Студия 15» о трендах рынка веб-разработки: как изменились клиенты, технологии и кадры

3 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Как сегодня живется на рынке веб-разработки? С какими запросами приходят клиенты? Какой стек технологий набирает актуальность и сложно ли сегодня найти хорошего веб-разработчика?

Обо всем этом поговорили с Татьяной Оленёвой — руководительницей томской ИТ-компании «Студия 15», вот уже четверть века специализирующейся на веб-разработке и постоянно попадающей в Рейтинг Рунета.

Клиенты стали мыслить шире

Татьяна Оленёва Фото: Савелий Петрушев

Главный тренд на рынке веб-разработки — качественное изменение запросов клиентов за последние годы. Если раньше они приходили «за сайтами», то теперь мыслят шире и имеют видение конечного результата. А заключается он, как правило, в автоматизации бизнес-процессов — продаж, маркетинга, или построении веб-инфраструктуры — корпоративного портала, CRM-, ERP-систем, связанных между собой.

— Раньше, чтобы быть представленным в интернете, нужен был сайт. И микробизнес, чтобы его получить, должен был предпринять усилия, что-то сделать. Сейчас необходимости именно в сайте зачастую нет, потому что появились новые инструменты: маркетплейсы, социальные сети, мессенджеры. Веб-разработка стала более индивидуальным процессом: это автоматизация процессов, внедрение новых инструментов, когда клиент приходит к тебе не за проектом, а за услугой, — и ты становишься частью его команды, — рассказала Татьяна Оленёва. — Что клиентам сейчас интересно: интеграции в рамках маркетинга, продаж и внутреннего онбординга, работы с базами данных.

Под новые запросы клиентов приходится адаптироваться и разработчикам. Но Татьяна поясняет — «Студия 15» всегда была «про процессы», специализировалась на индивидуальной разработке и не превращалась в конвейер по разработке сайтов. В то же время сервисов для автоматизации, которые так востребованы, все еще недостаточно, конкуренции между решениями нет. А это, в свою очередь, сказывается на качестве и удобстве интеграции с такими проектами.

— В работе это чувствуется остро. Например, хочет клиент интегрироваться с какой-то программой лояльности или сервисом автоматизации маркетинга. Мы понимаем, что сервис не очень активно идет нам, как разработчикам, навстречу, чтобы помочь понять их документацию, ответить на наши вопросы. Второй момент — качество и широта функционала. Не хватает конкуренции таких сервисов. Чтобы у нас был выбор из нескольких вариантов, которые могли бы предоставить нужный нам функционал, — уточнила Татьяна Оленёва.

Уход с российского рынка ряда зарубежных сервисов компанию тоже коснулся — не для всех решений удалось найти качественную альтернативу.

— Большая часть наших клиентов — это все-таки бизнес, который крепко стоит на ногах. Иногда это могут быть стартапы, но которые уже имеют инвестиционную базу, — рассказала Татьяна Оленёва. — Задачи, которые перед ними стоят, требуют от клиентов дополнительных вложений в перестройку существующих бизнес-процессов. А еще им нужно оплачивать сторонние сервисы, которые внедряются в проекты и в те же бизнес-процессы, нанимать дополнительных специалистов в компании.

Фото: Сергей Степин, из архива издания

Как правило, в студию сегодня обращаются клиенты, занимающие весомые места в своих нишах. Среди них агропромышленный холдинг из российского топ-10 производителей продуктов питания ГК «Кабош», уникальный музыкальный маркетплейс аудиотреков EDM Ghost Production, ведущий разработчик и производитель спецодежды «Техноавиа», интернет-магазины издательской группы Эксмо-АСТ.

— Есть определенное количество клиентов сейчас с совсем нетривиальными запросами, т.е. когда есть задача, а как её выполнить решения нет, — подчеркнула Татьяна Оленёва. — Иногда это вообще что-то на стыке веба и разработки отдельного программного комплекса. Так мы разработали веб-приложение для редактирования векторных мнемосхем для промышленных предприятий.

Сегмент разработки для госорганов, с которым «Студия 15» имела дело долгие годы, тоже изменился. Количество клиентов из этой сферы у компании уменьшилось — все из-за процедуры госзакупок и ненадежных поставщиков.

— Запросы сейчас приходят больше в разрезе туризма и культуры. Мы по-прежнему участвуем в госзаказах, но очень редко и выборочно. Причина — сложность работы с этим сегментом. Она начинается уже на этапе принятия решении участвовать в госзакупках. И я не говорю о бюрократии, — рассказала Татьяна Оленёва. — Проблема, с которой сталкиваются и заказчики, и исполнители — это демпинг. Мы в свое время отказались от активного участия в госзакупках, потому что не можем конкурировать в таких условиях. Когда приходит и выигрывает участник тендера или закупки за счет очень низкой цены, а не своего профессионализма. Он получает контракт, а клиент сталкивается с проблемой качества оказания услуг.

А что происходит с веб-разработчиками? Сам рынок исполнителей, по словам Татьяны, остается довольно пестрым. Адекватные компании на нем Татьяна рекомендует отслеживать через Рейтинг Рунета.

— Это один из немногих инструментов у нас на рынке, который дает консолидированную информацию про разработчиков. В айти хотят попасть, открываются много компаний, но чтобы войти на хорошие позиции в Рейтинге Рунета необходимо доказать свой профессионализм не только словами, но и портфолио, цифрами, документами, — отметила Татьяна Оленёва.

Рынок смотрит на смартфоны

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Что еще востребовано на рынке? Все более актуальной, исходя из запросов клиентов «Студии 15», становятся мобильная, кроссплатформенная разработка и разного рода геймификация.

— Мне кажется, все сейчас уходит в «мобилу». Конечно, мы здесь ориентируемся на запросы клиентов — все чаще требуются геймификация продаж, проявление лояльности к клиенту, знакомство с продуктом. Но само направление «разработка игр» в компании образовалось из-за интереса одного из наших сотрудников. Он занимался этим в свободное от работы время, проходил курсы и как-то пришел, предложил подумать о . Уверенность в том, что мы можем его серьезно развивать, возникла, когда появился руководитель направления, — отметила Татьяна Оленёва.

Среди других технологий, которые будут доминировать в веб-разработке в ближайшее время, Татьяна отмечает SPA — архитектуру одностраничных приложений. Современная фронтенд-разработка не предполагает делать SPA, по факту сейчас фреймворк = SPA. И эта тенденция идет к тому, чтобы устояться, как стандарт.

Одностраничные приложения позволяют создавать быстрые и отзывчивые интерфейсы, минимизируя количество запросов к серверу, например, при нажатии на кнопки или переходе по внутренним ссылкам, браузер не тратит ресурсы на перерисовывание страницы, а обновляет только некоторые компоненты. По такому принципу, например, работает «ВКонтакте».

ИИ не заменит, но поможет

Фото: Савелий Петрушев

Еще одним ключевым трендом в индустрии Татьяна называет искусственный интеллект и нейросети. «Студия 15» уже использует эти разработки в качестве инструмента, хотя перспективы направления в целом рассматривает пока, как довольно туманные.

— Ни у нас, ни у наших клиентов сейчас нет запроса на внедрение с помощью ИИ какого-то дополнительного функционала. Искусственный интеллект — это всегда инструмент в большей степени для работы с данными: аудио, текстами. Часто образовательные проекты используют его при работе с базами знаний, чтобы оптимизировать процессы — поиск, выдачу, переработку аудиосообщений в текст, улучшение исходного текста, — объяснила Татьяна Оленёва. — Так, например, мы используем ИИ внутри компании в рамках помощи разработчикам — нейросеть быстро находит нужный человеку ответ и может его тут же уточнить.

Еще одна тенденция, которую отмечает Татьяна — повсеместное применение разного рода , направленных на автоматизацию технологических процессов сборки, настройки и развёртывания программного обеспечения.

— По нашему опыту, интерес к DevOps-практикам повышается, как и к людям, которые ими занимаются. Раньше это было менее распространено, многие компании ограничивались системными администраторами, продвинутые DevOps-практики применяли далеко не все. Я думаю, рост интереса к направлению связан со всем, что происходит на рынке с точки зрения безопасности и автоматизации процессов, как в целом, так и если мы говорим про автоматизацию работы серверов. Когда в компании работает DevOps, когда все хранится в репозитории, а не у кого-то в голове, все документируется на уровне серверов — это влечет сохранение ее интеллектуальной собственности.

Развитие кадров и open source-разработка

Рабочая обстановка в «Студии 15». Тогда команда еще работала в офисе Фото: Сергей Степин, из архива издания

ИТ-сфера в целом очень динамична, а веб-разработка, пожалуй, самая быстро развивающаяся ее часть. Новые библиотеки, фреймворки, инструменты для работы в сети появляются буквально каждую неделю. Поэтому и веб-разработчики должны постоянно развиваться, чтобы успешно решать задачи клиентов.

— Сейчас для любого в нашей сфере важно иметь максимально широкий взгляд на вещи и непрерывно повышать свой уровень. В наши дни без развития каждого человека в компании нельзя, — отметила Татьяна Оленёва. — С учетом того, что мы растем, клиенты тоже стали более компетентны в вопросе разработки. Коммуникация с ними складывается намного эффективнее, намного быстрее мы друг друга понимаем.

Сейчас внутри студии проходят еженедельные митапы, на которых разработчики делятся с коллегами собственными знаниями. Чтобы развивать навыки внутри компании, ведется собственная продуктовая разработка. Часть полученных в ее результате решений выкладываются в общий доступ, как .

— У нас опубликованы Symfony Starter Kit и Laravel Starter Kit, они дают возможность быстрого старта разработки проектов на данных фреймворках. Также выложены SDK на GitHub для работы с платформами автоматизации маркетинга: SDK Loymax и SDK Sailplay. Для облегчения старта работ можно использовать наши наработки, которые оформлены в виде готовых инструментов.

На работу — с софт-скиллами

Фото: Савелий Петрушев

«Студия 15» — небольшая компания с устоявшимся коллективом — некоторые сотрудники работают в ней еще с основания. Тем не менее обновление части персонала — процесс регулярный. Что происходит на рынке ИТ-кадров? Татьяна считает, что острой острой проблемы в специалистах, работающих в современном стеке технологий нет, но проблемы с наймом все-таки есть:

— Мы видим засилье малоопытных или неопытных людей, только прошедших курсы. Есть ощущение, что в первую очередь, их учат составить резюме и пройти собеседование. И отбор начинающих отнимает больше всего времени. При этом специалисты, в которых мы реально заинтересованы — мидлы, сеньоры — они на рынке есть и какой-то сложности в их найме и поиске сейчас нет. Если раньше, года три назад, этот вопрос стоял остро, был рынок разработчиков, то сейчас у нас рынок работодателей, маятник качнулся в другую сторону, — отметила Татьяна Оленёва.

Тем не менее, по-настоящему горящие своей профессией молодые специалисты на рынке труда встречаются и сегодня.

— Не так давно был опыт у нас — парень совсем молодой, еще учится, пришел к нам, и — по сравнению даже с некоторыми мидлами — очень быстро влился в коллектив, понял корпоративную культуру, процессы, у него в порядке все, что касается софт-скиллов, и он очень быстро развивается. Раньше, как мне кажется, таких ярких примеров было меньше, — рассказала Татьяна Оленёва.

Что сейчас важно для молодых специалистов? Татьяна отмечает — для них все больше важна «удаленка» с точки зрения возможности находиться в любой точке мира. В то же время, джуниоры слишком полагаются на хард-скиллы, забывая о личных качествах.

— Любой клиент выбирает продукт или услугу не только по стоимости и качеству. Например, мы, в среднем, работаем с клиентами по восемь лет. Это практически ежедневная коммуникация. И клиент понимает, что во время нее он будет общаться с человеком, у которого должен быть интерес в собственном развитии, определенное отношение к работе. Клиент на это тоже смотрит, он понимает, что результат зависит и от того, как конкретный человек относится к своей работе, — рассказала Татьяна Оленёва. — Мы таких ребят стараемся найти, когда публикуем вакансию. Просим в отклике описывать, кто вы, откуда, прикладывать свои , увлечения. Мы обращаем на это внимание — для меня, как для человека, который берет сотрудника в свою команду, важно абсолютно все, ведь и я, и моя команда, и наши клиенты будут общаться с ним каждый день. Мне нравится мысль, что компания — это живой организм. Мы не завод, мы — люди.

Текст: Егор Хворенков