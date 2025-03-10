18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на гаражку издательства «МИФ»

Город, Книги, Книги в Томске, Томские новости, книги интересные новости Томска дешевые интересные книги Томичей приглашают на гаражку издательства «МИФ»

Очередная гаражка издательства «МИФ» пройдет в Томске 14, 15 и 16 марта. Как сообщают организаторы, томичей ждут книжные новинки о культуре, искусстве, психологии и бизнесе.

Посетители ярмарки смогут пополнить свои полки новинками серии «Мифы от и до», мировой классикой в полюбившихся сериях — «Вечные истории» и «Вечные истории.Young Adult» — в оформлении современных российских иллюстраторов.

А еще издатели привезут фэнтези, детективы и романы.

Гаражка пройдет в ТРК «ЛЕТО» на ул. Нахимова, 8 стр. 13. Купить книги здесь можно будет с 10.00 до 22.00.

Напомним, первая подобная гаражка прошла в марте 2022 года в Международном культурном центре Томского политеха.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Проект восстановления томского «Дома за рубль» на ул. Гоголя, 50/1 довели до стадии согласования

27 февраля 2025
Томские новости

Уволенный сооснователь томского музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич завел телеграм-канал

3 марта 2025
Томские новости

В Томске пройдет пешеходная экскурсия о первых ректорах ТПУ и ТГУ

12 февраля 2025
Томские новости

Жители ряда домов в томском селе остались без воды из-за аварии

2 марта 2025
Томские новости

Бригаду профильных врачей будут отправлять из Томска в района области

18 февраля 2025
Томские новости

Томская спортсменка победила на первенстве Сибири по дзюдо

18 февраля 2025
Томские новости

В Томске открывается выставка о Валентине Морякиной, возглавлявшей Ботсад почти 40 лет

4 марта 2025
Томские новости

Томским замгубернатора по строительству стал чиновник из Новосибирска

10 февраля 2025
Томские новости

В Томске капитально отремонтируют общежитие политеха на пересечении Кирова-Ленина

4 марта 2025
>