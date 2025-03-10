Томичей приглашают на гаражку издательства «МИФ»

10 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Очередная гаражка издательства «МИФ» пройдет в Томске 14, 15 и 16 марта. Как сообщают организаторы, томичей ждут книжные новинки о культуре, искусстве, психологии и бизнесе.

Посетители ярмарки смогут пополнить свои полки новинками серии «Мифы от и до», мировой классикой в полюбившихся сериях — «Вечные истории» и «Вечные истории.Young Adult» — в оформлении современных российских иллюстраторов.

А еще издатели привезут фэнтези, детективы и романы.

Гаражка пройдет в ТРК «ЛЕТО» на ул. Нахимова, 8 стр. 13. Купить книги здесь можно будет с 10.00 до 22.00.

Напомним, первая подобная гаражка прошла в марте 2022 года в Международном культурном центре Томского политеха.

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