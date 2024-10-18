В Томске пройдет гаражка издательства «МИФ»

18 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В эти выходные, 19 и 20 октября, издательство МИФ проведет книжную ярмарку в торгово-развлекательном центре «ЛЕТО».

В течение двух дней томичи по ценам издательства смогут приобрести литературу по саморазвитию и психологии, фэнтези, детективы, романтические истории и прозу young adult. На гаражке будут представлены артбуки, подарочные издания, книги для малышей и подростков.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 20.00 по адресу: ул. Нахимова, 8 стр. 13 (вход №1 с ул. Учебная).

Напомним, это уже третья книжная ярмарка издательства в нашем городе. Первая прошла в марте 2022 года в Международном культурном центре Томского политеха.

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