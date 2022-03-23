В Томске впервые прошла книжная ярмарка издательства МИФ

23 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшие выходные, 19 и 20 марта, в Томске впервые прошла книжная ярмарка издательства МИФ, организованная при поддержке Томского политехнического универистета.

В течение двух дней в зале Международного культурного центра ТПУ томичи могли познакомиться с новинками и редкими экземплярами издательства.

«Нам очень понравился Томск и томские читатели — мы увидели, что значит приехать в крупный образовательный центр. До этого мы побывали во многих городах России и думали, что можем примерно угадать, сколько людей придет, но реальность точно превзошла ожидания, — сообщила „Томскому Обзору“ команда издательства МИФ. — К нам приходили целыми поколениями, например, прекрасные бабушка, дочь и внучка, каждая выбирала книги именно себе. Гости мероприятия благодарили за приезд и спрашивали о наших планах на будущее — ну, а мы будем очень рады вернуться в Томск и в следующий раз постараемся привезти лекции наших авторов».

Всего на ярмарке было представлено более 300 наименований книг по цене 200-900 рублей. Гости мероприятия смогут найти литературу по личной эффективности, развитию мышления, soft skills, маркетингу, технологиям, переговорам, Agile, путешествиям, психологии, отношениям, изучению языков, организации пространства, рисованию, искусству, а также игры, комиксы и детские книги.

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