ТПУ и крупнейшая золотодобывающая компания России будут готовить уникальных специалистов-геологов

10 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Александр Волков / Пресс-служба ТПУ

Томский политехнический университет и золотодобывающая компания «Полюс» запустили корпоративную программу обучения студентов «Эксплуатационная геология», нацеленную на подготовку уникальных специалистов для золотодобывающей отрасли России. «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний.

В первый набор новой программы вошли 15 студентов четвертого курса Инженерной школы природных ресурсов ТПУ. Они учатся по направлению «Прикладная геология» и прошли предварительный отбор. Сегодня студенты торжественно подписали соглашения с компанией и приступили к занятиям.

«Открытие корпоративной программы — это новый этап сотрудничества между Томским политехом и одной из ведущих компаний не только России, но и всего мира. Ранее наши студенты проходили практики и трудоустраивались на предприятия „Полюса“, однако сейчас у них появились новые возможности — получить по-настоящему уникальный образовательный и практический опыт. Что особенно важно для нас, обучение будет проходить в очном формате, занятия будут вести не только наши преподаватели, но и действующие специалисты компании. Кроме того, студенты смогут пройти стажировку на предприятиях „Полюса“, что поможет им прямо во время учебы окунуться в реальную производственную атмосферу и поработать с настоящими профессионалами», — говорит директор Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Артем Боев.

Фото: Александр Волков / Пресс-служба ТПУ

Совместная программа — это своеобразный экстернат для студентов. Политехники получают возможность погрузится в прикладные методы и технологии геологического изучения рудных объектов, представляющих месторождения золота. Эксперты «Полюса», которые непосредственно участвуют в текущем производственном процессе, детально представят студентам направления работ, сопутствующих освоению месторождения.

«В рамках программы планируются лекции и практические занятия, которые демонстрируют ежедневную работу геологов компании. Подобная синергия подходов в обучении высшего образовательного учреждения и опыта экспертов крупнейшей золотодобывающей компании обеспечит развитие образовательного процесса в геологической отрасли, а также будет способствовать подготовке наиболее ценных кадров для горнорудной промышленности и нашей компании. Полученные знания и навыки, безусловно, пригодятся выпускникам нашей образовательной программы в будущей практической профессиональной деятельности», — отметил вице-президент по минеральным ресурсам золотодобывающей компании «Полюс» Константин Гаранин.

Новая образовательная программа охватывает современные методы геологических исследований, технологические инновации и подходы к устойчивому развитию в горнодобывающей отрасли. Так, среди основных модулей, которые предстоит пройти студентам-политехникам, — обеспечение и контроль качества геологических данных, геологическое моделирование и оценка запасов, искусственный интеллект в геологии, рудный контроль при эксплуатации месторождений.

Фото: Александр Волков / Пресс-служба ТПУ

Студенты также пройдут стажировку и итоговую аттестацию. Во время обучения они будут получать корпоративную стипендию «Полюса», а по результатам успешного завершения программы — диплом о профессиональной переподготовке и приглашение на работу в крупнейшую золотодобывающую компанию.

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