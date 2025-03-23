18+
18+
РЕКЛАМА

Завтра жители домов на 26 улицах Томска останутся без воды

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды график когда дадут воду интересные новости Томска Завтра жители домов на 26 улицах Томска останутся без воды

Завтра утром, 24 марта, жителей ряда домов в Томске ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что оно продлится с 9.00 понедельника до 9.00 вторника, 25 марта. Отключение связано с заменой аварийной запорной арматуры и затронет дома, расположенные по адресам:

В сообщении уточняется, что для жителей домов, попавших в зону отключения, будет организован подвоз воды.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Андрей Салтан проведет открытое мастер-шоу по гончарному искусству в Томске

26 февраля 2025
Томские новости

Жители ряда домов в томском селе остались без воды из-за аварии

2 марта 2025
Томские новости

«Ростелеком» погрузил в историю связи томских школьников

27 февраля 2025
Томские новости

Строительный кран упал в Томске, без света остались около 15 домов

21 марта 2025
Томские новости

S7 в летнем расписании возобновит ежедневные полеты из Томска в Москву, «Аэрофлот» увеличит число рейсов до 14

10 марта 2025
Томские новости

Томский «дом за рубль» на Нахановича, 1/1 в третий раз не может найти инвестора

25 февраля 2025
Томские новости

Виртуозный саксофонист Армир Ли выступит в Томске в компании мэтров российского джаза

24 февраля 2025
Томские новости

В Северске у злостного неплательщика не получилось спрятаться от приставов в шкафу

6 марта 2025
Томские новости

Уволенный сооснователь томского музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич завел телеграм-канал

3 марта 2025
>