Завтра жители домов на 26 улицах Томска останутся без воды

23 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра утром, 24 марта, жителей ряда домов в Томске ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что оно продлится с 9.00 понедельника до 9.00 вторника, 25 марта. Отключение связано с заменой аварийной запорной арматуры и затронет дома, расположенные по адресам:

ул. Барнаульская, 1, 2, 3, 7, 7 стр.3, 10, 12, 14, 16, 18;

Барнаульский проезд, 3а, 10, 11, 12, 18б;

ул. Бийская, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20;

ул. Братская, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15;

ул. Васюганская, 5, 9, 11, 13, 13а;

ул. Ватутина, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 22/1, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34;

ул. Вилюйская, 1, 3, 5, 5 стр.1, 7, 8, 9, 10а, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40а стр.7;

1-й Вилюйский проезд, 4, 4а/1;

Вилюйский проезд, 5, 7, 9, 11;

ул. Витимская, ½, 1/3, 2, 3, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 42, 44, 46, 48, 50;

ул. Волжская, 3, 11, 14;

ул. Говорова, 78, 86;

ул. Каменская, 1, 1 стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19;

ул. Костромская, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 30;

ул. Красноярская, 17а;

ул. Макарова, 9, 10, 11, 11, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31а, 44, 44 стр.5;

пер. Морской, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20;

ул. Молодёжная, 5;

ул. Нарымская, 3, 4, 4а, 6, 10, 12;

ул. Ново-Деповская, 1а, 2, 3, 4, 6, 7а, 10, 12, 14, 16, 18а, 20, 26, 30, 32, 34, 36;

пер. Ново-Чулымский, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

ул. Смирнова, 1, 1б, 1г, 1ж, 1з, 2а, 3 стр. 9, 3 стр. 5, 3 стр. 10, 3а, 4, 7/11, 16, 20/1, 22, 24, 26, 28 стр.1, 30;

ул. Старо-Деповская, 55;

ул. Стрелочная, 5, 7, 13, 15, 23;

ул. Ференца Мюнниха, 1, 3, 5;

ул. Фестивальная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 стр.2, 9 стр.3, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18.

В сообщении уточняется, что для жителей домов, попавших в зону отключения, будет организован подвоз воды.

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