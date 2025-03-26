Пять теплых мест. Куда сходить в Томске, чтобы согреться ранней весной?

26 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Ксения Буртик

Лучи весеннего солнца уже заглядывают в Томск, но пока не согревают своим теплом. Спасаться приходиться душистым чаем, книжными историями и встречами с друзьями.

Предлагаем переждать мартовскую слякоть и последний снег в уюте. Собрали для вас пять подходящих теплых мест в Томске, где можно приятно и интересно провести время.

Zalisha: кот Бегемот и киновторники

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Арт-пространство Zalisha находится в самом центре Томска в старинном Общественном собрании. Больше века назад это здание из красного кирпича было местом культурной жизни в городе, куда стремились попасть многие томичи.

Сегодня, благодаря Zalish’e, оно тоже не пустует. В арт-пространстве проходят «киновторники», атмосферные концерты и необычные спектакли, а в выходные здесь приглашают поиграть в настольные игры. Среди особо популярных — «Сет», «Алиас», «Фудфакт», «Имаджинариум» и «Крокодил».

Добавляет плюс сто очков к атмосфере любимец пространства — кот Бегемот. Он не только охраняет арт-объекты, но и мурлычет в такт спикерам на лекциях и согревает сидения для будущих гостей. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Все мероприятия проходят в окружении книг и интересных украшений, сделанных томскими мастерами. Например, сейчас в продаже есть необычный бокал из красного стекла в форме сердца. А еще там можно полистать книжки томского независимого издательства «Макушин Медиа».

Адрес: пр. Ленина, 50

Время работы: с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, в воскресенье — с 11:00 до 20:00.

Венский стул: много антиквариата

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Креативное антикварное пространство «Венский стул» открылось в Томске год назад. Здесь можно устроить необычное арт-свидание, прийти на лекцию по искусству и архитектуре или принять участие в квестах и квизах.

Фишка пространства — его интерьер. На полках можно увидеть множество раритетных предметов обихода, гардероба и кухонной утвари. Среди необычных вещей — старинные часы с кукушкой, посуда с мотивами из русских народных сказок и коллекция статуэток.

Адрес: пер. 1905 года, 18

Время работы: необходимо уточнять у организаторов

Paradox: кофейня в деревянном доме

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Где ранней весной встретиться за чаем и кофе? В нашем списке атмосферных мест — небольшая кофейня Paradox на главном городском проспекте. Это точка стала у сети третьей и открылась в конце прошлого года. Ее особенность в том, что она расположилась в старинном деревянном здании. По словам владельцев кофейни, дом построен в 1917 году, но стоит на месте бывшей усадьбы, которая по архивным данным, предположительно, принадлежала мещанке Марфе Гавриловне Лавровой, вдове священника Благовещенского собора Алексея Сергеевича Лаврова.

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Сейчас интерьер Paradox оформлен в классическом стиле, где много зелени и винтажных предметов. Среди них — антикварные стулья и зеркала, которым больше 70 лет. Но в планах у владельцев — перенести историю старинного дома на стены кофейни. Для этого они собирают архивные фотографии, предметы — уже есть коробки от конфет, бутылки.

Меню кофейни вполне подходит для создания себе хорошего настроения — здесь огромный выбор кофе, есть также горячий шоколад, какао и чай. А за столиками у окна можно наблюдать за жизнью города, оставаясь в тепле.

Адрес: пр. Ленина, 37

Время работы: с 8:00 до 22:00

Тайная комната: пространство для творчества

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Творческое пространство «Тайная комната» расположено в известном кирпичном здании в самом начале проспекта Ленина — в «Гостином дворе». Здесь всех желающих приглашают на мастер-классы по изготовлению свечей, ватных игрушек и сумок в технике макраме.

Также в пространстве будут рады всем тем, кто занимается творчеством и готов выставлять свои работы. Сделать это можно без отчислений процента с продаж. Посетители найдут в «Тайной комнате» декор для дома, текстиль, открытки, украшения и мебель ручной работы.

Адрес: пр. Ленина, 1

Время работы: с 10:00 до 21:00

Кинцуги: место для интровертов

Фото: Владимир Катышев

Еще одно теплое место, где можно спрятаться от промозглого ветра и приятно провести время, даже если вы в одиночестве — раменная «Кинцуги». Место идеально подходит для интровертов и позволяет даже общение с официантами свести к минимуму. Для этого в городской закусочной используются специальные планшеты, с помощью которых можно сделать заказ. Столики на одного человека в «Кинцуги» конечно же, тоже есть. А оплатить счет можно через телефон.

Согреваться, безусловно, стоит главным блюдом — раменом. Здесь предлагают девять вариантов, три из которых — авторская интерпретация классических рецептов. Кроме того, в меню «Кинцуги» есть удоны, темпура, азиатские горячие блюда и десерты.

Адрес: пр. Ленина, 85а

Время работы: с 11:00 до 23:00

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