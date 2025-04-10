Завтра в Томске объявляется пожароопасный сезон

10 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С завтрашнего дня, 11 апреля, в Томске и Томской области объявлен пожароопасный сезон, сообщает пресс-служба мэрии.

В период его действия запрещено сжигание порубочных остатков, горючих материалов, мусора и разведение костров, проведение пожароопасных работ. Также нельзя топить печи и котельные вне оборудованных мест на территории лесов, парков, скверов, на землях сельскохозяйственного назначения, вдоль дорог, в зонах водоемов, на территориях населенных пунктов, придомовых территориях индивидуальных и многоквартирных домов, садоводческих и огороднических товариществ.

В случае обнаружение очага возгорания необходимо немедленно позвонить в противопожарную службу по номеру телефона 112.

Напомним, в прошлом году пожароопасный сезон начался 15 апреля.

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