18+
18+
РЕКЛАМА

Завтра в Томске объявляется пожароопасный сезон

Город, Лесные пожары, Томские новости, пожар интересные новости Томска безопасность шашлыки где можно разводить костер в Томске Завтра в Томске объявляется пожароопасный сезон

С завтрашнего дня, 11 апреля, в Томске и Томской области объявлен пожароопасный сезон, сообщает пресс-служба мэрии.

В период его действия запрещено сжигание порубочных остатков, горючих материалов, мусора и разведение костров, проведение пожароопасных работ. Также нельзя топить печи и котельные вне оборудованных мест на территории лесов, парков, скверов, на землях сельскохозяйственного назначения, вдоль дорог, в зонах водоемов, на территориях населенных пунктов, придомовых территориях индивидуальных и многоквартирных домов, садоводческих и огороднических товариществ.

В случае обнаружение очага возгорания необходимо немедленно позвонить в противопожарную службу по номеру телефона 112.

Напомним, в прошлом году пожароопасный сезон начался 15 апреля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске зафиксировано снижение стоимости квадратного метра в новостройках

27 марта 2025
Город

Музеи в деревянных домах. Где в Томске посмотреть интерьеры старинных зданий и узнать о их прошлом?

4 апреля 2025
Томские новости

Экс-руководителя «Оборонсервиса» в Томской области обвиняют в растрате

31 марта 2025
Томские новости

Томичей приглашают послушать «Историю искусств» в «Кабинете Пушкинского»

12 марта 2025
Томские новости

В Томске прошел Кубок России по танцам с собаками

17 марта 2025
Томские новости

Пять старшеклассников из Томска примут участие в финале интеллектуального турнира «Умножая таланты»

28 марта 2025
Томские новости

В Томской области планируют увеличить объем переработки рыбы и активней продавать ее на юг России

13 марта 2025
Томские новости

«Ростелеком» переходит на no-code платформу «Акола» для создания внутрикорпоративных сервисов

19 марта 2025
Томские новости

Street Vision перезапустит томскую «Теорию звука»

26 марта 2025
>