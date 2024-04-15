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С сегодняшнего дня в Томской области начался пожароопасный сезон

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Сегодня, 15 апреля, в Томской области открыт пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, с сегодняшнего дня весь личный состав подведомственных учреждений переходит на усиленный режим работы, в том числе в выходные и праздничные дни. На лесопожарных станциях будет организовано круглосуточное дежурство, усилено наземное и авиационное патрулирование лесов. Все силы и средства пожаротушения приведены в полную готовность.

Также своим постановлением глава региона обязал департамент лесного хозяйства обеспечить готовность сил и средств для предупреждения и тушения природных пожаров, а областной департамент защиты населения и территории — обеспечить взаимодействие сил и средств постоянной готовности на межмуниципальном и региональном уровнях.

Жителей региона просят соблюдать правила противопожарной безопасности, оперативной сообщать обо всех фактах возгорания в лесу и на прилегающих территориях. Необходимо также воздержаться от сжигания сухой растительности и не допускать возникновения огня в непосредственной близости к лесу.

В пресс-службе напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности влечет наложение административной ответственности: штраф от 15 до 30 тыс. рублей для граждан и от 100 до 400 тыс. рублей для юридических лиц.

В случае обнаружения возгораний следует звонить по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

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