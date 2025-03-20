Разное резное. Как семейная пара из Томска создает фоторамки и магнитики в виде томских наличников
Иван Шишкин и Валентина Воротнева — художники из Томска, у которых есть свое семейное дело. Они изготавливают уменьшенные копии томских наличников в виде необычных фоторамок.
А еще пара делает открытки и милые магнитики-окошки. Этот проект они назвали «Резное» и уже почти год им активно занимаются.
О том, что из этого вышло и как проект планирует развиваться, узнали у одного из основателей производства Ивана Шишкина.
— Какую вы продукцию производите?
— Мы делаем фоторамки в виде резных наличников, отсюда и пошло название — «Резное». Пока что есть три модели на выбор: две рамки с разными узорами для фото 10*15 см и одна модель рамки поменьше — для фото 7*10 см. Еще есть три разного вида маленьких сувенирных окошек-магнитов с зеркалами. Очень нравится работать с бумагой, поэтому мы делаем свои открытки и блокноты с тиснением.
— Есть ли у вас с женой основная деятельность или сейчас вы сосредоточены только на творчестве? Может, есть какая-то предыстория?
— «Резному» скоро будет год, первые окошки были готовы в мае 2024 года. И постепенно это дело стало главным и основным. Но, кроме окошек, у нас сейчас много других дел, без которых пока не получается. Я — CG-иллюстратор, аниматор и дизайнер. Валя — художник-постановщик, художник по костюмам, делает красивые вещи на заказ, а когда-то выигрывала премию губернатора как лучший молодой педагог Томской области. Мы оба самозанятые, много лет участвовали в чужих проектах, помогали, сочиняли, оформляли, но наконец-то собрались и сделали свое. Теперь все это пытаемся совмещать.
— Как вообще начали производить изделия в виде томских окошек? Почему выбрали именно такую тему, чем она вам близка?
— Все началось с желания открыть свое дело и нашей общей любви к рисованию и папье-маше. Хотелось делать что-то красивое, но при этом понятное, прикладное к жизни. Сложно быть томичом и не замечать наши красивые деревянные домики, сложно ими не гордиться и не любоваться. И мы подумали, что было бы здорово иметь возможность взять с собой в другой город часть этой красоты, или тут, в Томске, повесить у себя дома на стену. Именно об этом нам чаще всего и говорят покупатели: «Это подарок моему другу в другой город/в другую страну на память о Томске, он тут учился». И все сошлось: мы делаем красивые вещи, которые имеют памятную ценность для людей и, надеемся, для города.
— Как выбираете окошки?
— Самое первое наше окошко похоже на все томские окна сразу, но при этом оно выдуманное. Сам наличник, как минимум, по пропорциям не подходит под форму фоторамки — сильно вытянут вертикально. Меняются пропорции под фото, меняются и узоры. Поэтому, создавая модель первой рамки, мы взяли узоры с разных томских окон, которые бы гармонично встали в наши размеры и собрались бы в общую композицию.
А второй наш наличник уже почти точная копия окна по адресу Шишкова, 1 — решили, что обязательно нужна рамка с классическими для Томска «шторками». Почти копия, потому что не все узоры читаются в маленьком масштабе, приходиться упрощать формы. Очень много подобных нюансов.
— Из какого материалы вы делаете свои наличники?
— Сначала хотели делать окошки из папье-маше, но эксперименты с бумагой заставили задуматься над другими материалами. Мы перебрали много вариантов и решили, что если из пластика делать что-то красивое и на века, то и он может стать благородным материалом. Покупатели удивляются, что это не дерево. Говорят, очень похоже.
— Каков производственный цикл от идеи до готового продукта?
— Сделать много разных окошек с множеством разных узоров — это пока что для нас затруднительно, потому что производственный цикл сложный, а мы все полностью — от 3D-модели до упаковки — делаем вручную дома своими силами. Дизайн, 3D-печать, сборка модели (склейка, шпатлевка и шлифовка), изготовление силиконового молда, отливка пластика. Потом стамески, шлифмашинка, помыть, высушить и можно красить...
Затем грунт, основные цвета, состаривание, детали. После лакируем. Но это не все: надо еще установить фурнитуру, вырезать картон по размеру, покрасить, забрендировать. Упаковываем в бумажный пакет с нашим логотипом и контактами, напечатанными линогравюрой, которую тоже сделали сами. Готово! Мы до сих пор не замеряли, сколько нужно времени, чтобы сделать одно окошко, хочется, но откладываем. Только покраска занимает примерно часа три.
— Где реализуете свои изделия?
— Наши окошки можно купить у нас в соцсетях. А еще в разных классных местах Томска. В Первом музее славянской мифологии, в Музее истории Томска, в кофейне «Белка» на остановке «ТГУ», в сувенирных магазинах Томска. И, конечно, хотим добраться до других городов, но так много дел и так мало времени.
— Есть ли планы по расширению линейки резных тематических вещей?
— Планов у нас очень много, приходится даже себя немного останавливать. Всегда держим в голове, что можно делать больше разных узоров для фоторамок, магнитов и открыток, но три других больших направления нас отвлекают. Очень хотим делать свои елочные игрушки из переработанной бумаги (папье-маше), настольные/настенные светильники с нашими окошками и скетчбуки с красивыми авторскими обложками. Об этом думаем, закупаем материалы и инструменты, делаем прототипы — работы очень много.
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