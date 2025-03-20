Разное резное. Как семейная пара из Томска создает фоторамки и магнитики в виде томских наличников

20 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива проекта «Резное»

Иван Шишкин и Валентина Воротнева — художники из Томска, у которых есть свое семейное дело. Они изготавливают уменьшенные копии томских наличников в виде необычных фоторамок.

А еще пара делает открытки и милые магнитики-окошки. Этот проект они назвали «Резное» и уже почти год им активно занимаются.

О том, что из этого вышло и как проект планирует развиваться, узнали у одного из основателей производства Ивана Шишкина.

— Какую вы продукцию производите?

— Мы делаем фоторамки в виде резных наличников, отсюда и пошло название — «Резное». Пока что есть три модели на выбор: две рамки с разными узорами для фото 10*15 см и одна модель рамки поменьше — для фото 7*10 см. Еще есть три разного вида маленьких сувенирных окошек-магнитов с зеркалами. Очень нравится работать с бумагой, поэтому мы делаем свои открытки и блокноты с тиснением.

Продукция проекта «Резное» — магнитики-окошки с зеркалами, фоторамка в виде наличника и открытка. Фото: из архива проекта «Резное»

— Есть ли у вас с женой основная деятельность или сейчас вы сосредоточены только на творчестве? Может, есть какая-то предыстория?

— «Резному» скоро будет год, первые окошки были готовы в мае 2024 года. И постепенно это дело стало главным и основным. Но, кроме окошек, у нас сейчас много других дел, без которых пока не получается. Я — CG-иллюстратор, аниматор и дизайнер. Валя — художник-постановщик, художник по костюмам, делает красивые вещи на заказ, а когда-то выигрывала премию губернатора как лучший молодой педагог Томской области. Мы оба самозанятые, много лет участвовали в чужих проектах, помогали, сочиняли, оформляли, но наконец-то собрались и сделали свое. Теперь все это пытаемся совмещать.

Иван Шишкин и Валентина Воротнева Фото: из семейного архива

— Как вообще начали производить изделия в виде томских окошек? Почему выбрали именно такую тему, чем она вам близка?

— Все началось с желания открыть свое дело и нашей общей любви к рисованию и папье-маше. Хотелось делать что-то красивое, но при этом понятное, прикладное к жизни. Сложно быть томичом и не замечать наши красивые деревянные домики, сложно ими не гордиться и не любоваться. И мы подумали, что было бы здорово иметь возможность взять с собой в другой город часть этой красоты, или тут, в Томске, повесить у себя дома на стену. Именно об этом нам чаще всего и говорят покупатели: «Это подарок моему другу в другой город/в другую страну на память о Томске, он тут учился». И все сошлось: мы делаем красивые вещи, которые имеют памятную ценность для людей и, надеемся, для города.

Фото: из архива проекта «Резное»

— Как выбираете окошки?

— Самое первое наше окошко похоже на все томские окна сразу, но при этом оно выдуманное. Сам наличник, как минимум, по пропорциям не подходит под форму фоторамки — сильно вытянут вертикально. Меняются пропорции под фото, меняются и узоры. Поэтому, создавая модель первой рамки, мы взяли узоры с разных томских окон, которые бы гармонично встали в наши размеры и собрались бы в общую композицию.

А второй наш наличник уже почти точная копия окна по адресу Шишкова, 1 — решили, что обязательно нужна рамка с классическими для Томска «шторками». Почти копия, потому что не все узоры читаются в маленьком масштабе, приходиться упрощать формы. Очень много подобных нюансов.

Обработка окошка после отливки Фото: из архива проекта «Резное»

— Из какого материалы вы делаете свои наличники?

— Сначала хотели делать окошки из папье-маше, но эксперименты с бумагой заставили задуматься над другими материалами. Мы перебрали много вариантов и решили, что если из пластика делать что-то красивое и на века, то и он может стать благородным материалом. Покупатели удивляются, что это не дерево. Говорят, очень похоже.

Отливка формы Фото: из архива проекта «Резное»

Обработка изделия Фото: из архива проекта «Резное»

— Каков производственный цикл от идеи до готового продукта?

— Сделать много разных окошек с множеством разных узоров — это пока что для нас затруднительно, потому что производственный цикл сложный, а мы все полностью — от 3D-модели до упаковки — делаем вручную дома своими силами. Дизайн, 3D-печать, сборка модели (склейка, шпатлевка и шлифовка), изготовление силиконового молда, отливка пластика. Потом стамески, шлифмашинка, помыть, высушить и можно красить...

Покраска Фото: из архива проекта «Резное»

Затем грунт, основные цвета, состаривание, детали. После лакируем. Но это не все: надо еще установить фурнитуру, вырезать картон по размеру, покрасить, забрендировать. Упаковываем в бумажный пакет с нашим логотипом и контактами, напечатанными линогравюрой, которую тоже сделали сами. Готово! Мы до сих пор не замеряли, сколько нужно времени, чтобы сделать одно окошко, хочется, но откладываем. Только покраска занимает примерно часа три.

Этот пластик почти не отличить от дерева Фото: из архива проекта «Резное»

— Где реализуете свои изделия?

— Наши окошки можно купить у нас в соцсетях. А еще в разных классных местах Томска. В Первом музее славянской мифологии, в Музее истории Томска, в кофейне «Белка» на остановке «ТГУ», в сувенирных магазинах Томска. И, конечно, хотим добраться до других городов, но так много дел и так мало времени.

Фото: из архива проекта «Резное»

— Есть ли планы по расширению линейки резных тематических вещей?

— Планов у нас очень много, приходится даже себя немного останавливать. Всегда держим в голове, что можно делать больше разных узоров для фоторамок, магнитов и открыток, но три других больших направления нас отвлекают. Очень хотим делать свои елочные игрушки из переработанной бумаги (папье-маше), настольные/настенные светильники с нашими окошками и скетчбуки с красивыми авторскими обложками. Об этом думаем, закупаем материалы и инструменты, делаем прототипы — работы очень много.

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