В Томске прошел Кубок России по танцам с собаками

17 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Накануне, 16 декабря, в томском спорткомплексе «Гармония» прошел Кубок России по кинологическому спорту, а также первенство региона и чемпионат.

В турнире приняли участие около 40 спортсменов из Кемеровской и Томской областей, Красноярского края и других регионов страны.

Участники вместе со своими питомцами боролись за звание сильнейших в дисциплине «фристайл-соло» — спортивном танце с собакой в свободном стиле.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».