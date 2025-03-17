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В Томске прошел Кубок России по танцам с собаками

Накануне, 16 декабря, в томском спорткомплексе «Гармония» прошел Кубок России по кинологическому спорту, а также первенство региона и чемпионат.

В турнире приняли участие около 40 спортсменов из Кемеровской и Томской областей, Красноярского края и других регионов страны.

Участники вместе со своими питомцами боролись за звание сильнейших в дисциплине «фристайл-соло» — спортивном танце с собакой в свободном стиле.

Фото: Савелий Петрушев

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