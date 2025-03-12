В Кузбассе бывший мэр получил девять лет колонии

Суд приговорил экс-мэра Краснобродского и Полысаева Раиса Гильфанова к девяти годам колонии. Это самое строгое наказание, которое когда-либо получал кузбасский градоначальник, сообщает kuzbass.aif.ru.

Осуждённый 58-летний Раис Гильфанов служил в МВД, а с 2007 года перешёл на муниципальную службу в Прокопьевский район. Позже он успел поруководить двумя муниципалитетами: с 2019 по 2022 годы — Краснобродским ГО, с 2022 по 2023 годы — Полысаевом. На последнем месте продержался 9 месяцев, до сентября 2023: сам подал в отставку по состоянию здоровья. И всего через 12 дней после увольнения был задержан.

На днях суд признал Гильфанова виновным во взяточничестве и мошенничестве. Будучи главой Краснобродского, он получил взятку иномаркой от предпринимателя в обмен на помощь в аренде участков земли. А возглавив Полысаево, мэр получил от этого же коммерсанта 75 тыс. рублей и 3 тыс. долларов за помощь в получении лицензии на добычу полезных ископаемых, однако делать этого не собирался. Помимо реального срока в 9 лет экс-глава обязан выплатить штраф — 11,24 млн рублей.

По данным kuzbass.aif.ru, чаще всего арестованные кузбасские мэры отделывались «условками» и штрафами. До сих пор самое строгое и единственное реальное наказание было в 2012 году у мэра Мысков Андрея Бельницкого — 3,5 года в колонии общего режима и 22 млн руб. штрафа.

Экс-глава Полысаева осуждён по ч. 6 ст. 290 УК РФ — за взятку в особо крупном размере.

«Минимальное наказание — от 7 лет лишения свободы (по последним изменениям с 2016 г.). Крупным размером считается сумма от 150 тыс. руб. Российское законодательство по борьбе с коррупцией идёт по пути постоянного ужесточения. Хотя если пофилософствовать, то что такое 150 000 руб. сейчас? Одна-две месячные зарплаты шахтёра. И давать за это 7 лет „строгача“ — ну как-то чересчур», — рассуждает юрист Кирилл Стецко. Собеседник отмечает, что борьба с так называемой низовой коррупцией идёт относительно успешно. Но в основном затрагивает чиновников невысокого ранга — до мэров включительно.

«По статистике на 2019 год в России к уголовной ответственности привлекли 15% (!!!) мэров. С губернаторами ситуация чуть лучше: к уголовной ответственности с 1996 г. привлекли 35 бывших и действующих глав регионов. А федеральных министров за всю современную историю России было осуждено пятеро, причём наказание они получали более чем щадящее (например, бывший министр юстиции Валентин Ковалёв был осужден на рекордный условный срок в 9 лет). То есть вся тяжесть государевой десницы достаётся самым мелким чиновникам, а своих система старается наказывать как можно мягче», — считает юрист.

«Это правильная позиция государственной системы, — считает создатель портала „Открытый город“ общественник Максим Учватов. — Раньше все чиновники думали: „Пронесёт“. И „проносило“, с силовиками договаривались. А теперь так не получается».

Собеседник рассуждает:

«Если у главы небольшого города заработная плата 80-100 тыс. рублей в месяц, а теневая зарплата сверху ещё 300 тысяч — красиво же? И это не учитывая, сколько переводится муниципальной недвижимости, земель и получается взяток. Откуда, вы думаете, у них коттеджи за десятки миллионов рублей, магазины на первых этажах жилых домов, оформленные на тёщу, и т. п.? Давно пора было вводить более суровое наказание с конфискацией имущества у чиновников и их родственников».

Он отмечает, что на должности глав обычно назначают удобных людей, которые будут подписывать документы, как им скажут сверху. Поначалу особо никто не задумывается о последствиях.

«Идут на должность, а потом в печали, когда их привлекают к ответственности. Работай честно, служи народу, проблем не будет», — считает общественник.

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