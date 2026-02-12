Дворец творчества в Томске отметит 101 день рождение в обновленном концертном зале

12 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Завтра, 13 февраля, томский Дворец творчества детей и молодежи на ул. Вершинина, 17 отметит 101 год со дня основания. Мероприятие пройдет в обновленном концертном зале, где в конце января завершился ремонт, сообщает пресс-служба администрации Томска.

На сегодняшний день там отремонтированы стены, восстановлен паркет, установлены новые двери и светильники. На сцене уложено профессиональное покрытие, занавес и кресла в зрительном зале подобраны под цвет герба Томска. Также приобретен современный световой пульт.

Работы начались в конце октября 2025 года, на эти цели администрация города направила порядка 15 млн рублей.

— В прошлом году к вековому юбилею Дворца творчества выделил 15 миллионов рублей на ремонт концертного зала. Именно здесь проходят концерты, репетиции коллективов. И, конечно, зал такого учреждения должен соответствовать современным требованиям. <...> Уверен, обновленный зал доставит удовольствие не только сотрудникам Дворца и артистам, но и зрителям! — отмечает мэр Томска Дмитрий Махиня во время осмотра зала.

Напомним, Дворец творчества детей и молодежи — это крупнейшее и старейшее учреждение дополнительного образования, где почти 10 тысяч юных томичей обучаются по 100 программам дополнительного образования. В том числе здесь реализуют 18 адаптированных программ для особенных детей (в учреждении занимается почти 700 детей с ОВЗ). В концертном зале проходят городские мероприятия, концерты, а также репетиции и занятия творческих коллективов Дворца.

А посмотреть уникальные снимки из архива Александра Васильева с самого первого праздничного концерта по случаю открытия Дворца пионеров и школьников 8 февраля 1980 года можно в нашем материале.

Фото: Савелий Петрушев

