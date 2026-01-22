Фото из 1980-х. Открытие Дворца пионеров и школьников в Томске

22 января 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставил Ян Ковалёнок, из архива Александра Васильева

На этой неделе в томском Дворце творчества детей и молодежи завершился ремонт концертного зала. А мы предлагаем взглянуть на то, как он выглядел в день своего первого открытия.

Эти фотографии из архива Александра Васильева прислал наш читатель Ян Ковалёнок. На них — праздничный концерт по случаю открытия Дворца пионеров и школьников 8 февраля 1980 года. На снимках есть и разрезание красной ленточки, и передача символического ключа, и интерьеры фойе и концертного зала новенького дворца.

