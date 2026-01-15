В томском Дворце творчества детей и молодежи завершается ремонт концертного зала

15 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В томском Дворце творчества детей и молодежи на ул. Вершинина, 17 завершается ремонт концертного зала. Работы планируют закончить к 20 января — осталось подключить светильники и наклеить плинтусы. Об этом во входе выездного совещания мэра Томска Дмитрия Махини сообщил представитель подрядной организации ООО «Томсктехстрой» Павел Сорокин.

Сейчас в здании обновили паркет, устранили дефекты стен, поменяли электрику. Работы начались в конце октября 2025 года, на эти цели администрация города направила порядка 15 млн рублей. По словам директора Дворца творчества детей и молодежи Татьяны Гришаевой, некоторые дизайн-решение были предложены подрядчиком, в частности «парящий потолок» и оформление в тонах «Изумрудного города»:

— В дизайн-проекте и технических решениях важно то, что сцена [сейчас] соответствует всем театральным канонам. Теперь мы можем здесь сделать настоящий театральный свет. А зал — современный, и, поскольку Дворец существует в логике галактики, то подрядчик предложил такое космическое решение — парящий потолок, — рассказала Татьяна Гришаева.

Мэр Томска Дмитрий Махиня, заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко, директор Дворце творчества детей и молодежи Татьяна Гришаева Фото: Савелий Петрушев

Гришаева отметила, что в ближайшее время в зале установят специальные театральные кресла, современный световой пульт, мощный компьютер и звуковой пульт прямо в центре зала, а также обновят занавес. Открытие площадки намечено на начало февраля, когда Дворец отметит свой 101-й день рождения.

— Сегодня проверил, как идет работа в нашем старейшем учреждении дополнительного образования. Практически 10 тысяч воспитанников, 100 образовательных программ. Но зал здесь оставлял желать лучшего. Тем более, его мы постоянно используем для городских мероприятий, приглашаем представителей общественности, ветеранов, — сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня журналистам. — Зал требовал ремонта. Это совпало со знаменательным юбилеем учреждения (в 2025 году Дворцу исполнилось 100 лет — прим. авт.), и мы нашли 15 млн. Сейчас я приятно удивлен, красивая концепция, хороший дизайн, подрядчик, который в сроки исполняет взятые на себя обязательства, закупленная мебель. Мы уже на финишной прямой, и то, что я вижу, меня радует. А главное — это должно радовать наших детишек, которые тут занимаются.

Дизайн-проект концертного зала Фото: Савелий Петрушев

Татьяна Гришаева сообщила на встрече еще об одной проблеме в здании, связанной с отопительной системой. По ее словам, когда на улице становится холодно, в некоторых помещениях температура опускается ниже нормативной, и, чтобы показатели пришли в соответствие, в классах включаются обогреватели. Однако Гришаева отмечает, что при экстремально низких температурах, как сейчас, обогревательные приборы не справляются и занятия приходится переводить из холодных кабинетов в более теплые. Причина температурных качелей — в старой система отопления, которая никогда не ремонтировалась капитально:

— Здание было запущено в 1980 году, и в нем никогда не делался капитальный ремонт ни одной коммуникационной системы. Более того, здесь было предусмотрено воздушное отопление, и большая нагрузка ложилась на него. Сейчас здание отапливается только с помощью радиаторов. А та система уже больше 20 лет не работает. Она была при очередном текущем ремонте фактически демонтирована, — рассказала Гришаева.

В свою очередь, Дмитрий Махиня, узнав о проблеме, пообещал подумать над ее решением в будущем:

— Надо эти заниматься, конечно. Школу искусств — большое здание — поставили в ремонт. Будем иметь в виду [капитальный ремонт] и здесь, — сказал глава города.

Он добавил, что в настоящий момент обновление детских учреждениях в Томске продолжается, один из примеров — ремонт Детской художественной школы №1 и Детской музыкальной школы №2 на пр. Ленина, 42.

Представитель подрядной организации, директор ООО «Томсктехстрой» Павел Сорокин Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

