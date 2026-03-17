18+
18+
РЕКЛАМА

Играть, чтобы помнить: «Ростелеком» вместе с партнерами дал старт первому кибертурниру «Диктант Победы»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjc7ZxEV.

Началась регистрация на первый киберспортивный турнир по популярной онлайн-игре «Мир танков», приуроченный к одноименной просветительской акции «Диктант Победы — 2026». Организаторы соревнования — «Ростелеком», партия «Единая России», Российское военно-историческое общество (РВИО), игровая студия «Леста», Федерация компьютерного спорта России (ФКС), Агентство креативных индустрий (АКИ) и фонд «Сколково». В 2025 году в «Диктанте Победы» приняли участие 2,75 млн человек из 97 стран мира.

Кибертурнир пройдет в несколько этапов. Отборочные соревнования состоятся с 16 марта до 5 апреля 2026 года. Финал турнира назначен на 24 апреля, в день написания «Диктанта Победы». Все бои пройдут в режиме «Стальной охотник», в котором друг другу противостоят не команды, а отдельные игроки. Присоединиться к виртуальным боям могут все желающие старше 14 лет из любого региона России. В рамках онлайн-квалификации участник должен сыграть минимум 15 виртуальных боев, состав соперников формируется случайным образом.

14 игроков, показавших лучшие результаты, выйдут в финал. Он пройдет 24 апреля в Музее Победы, на центральной площадке международной акции «Диктант Победы». Финалисты турнира сразятся в решающих боях, а также примут участие в главном историческом тесте страны.

Присоединиться к финалистам и проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны могут все участники кибертурнира. За участие в акции «Диктант Победы» они получат гарантированные призы — промокоды от платформы «Игры Ростелеком» и внутриигровую валюту «Мира танков».

— Наша компания не первый год поддерживает акцию «Диктант Победы». Мы традиционно обеспечиваем ее информационную безопасность, а в прошлом году разработали специальный раздел для подготовки к тестированию на образовательной платформе «Ростелеком Лицей», который и в 2026 году поможет подготовиться к диктанту. Также мы много лет успешно сотрудничаем с издателем игры «Мир танков», совместно предлагая уникальные продукты для российских геймеров. В этом году мы выходим на новый уровень подготовки «Диктанта Победы», объединяя проверку знаний и глобальный киберспортивный турнир. Уверен, что новый формат привлечет внимание миллионов поклонников «Мира танков» и тем самым поможет сохранению исторической памяти в разных поколениях, — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

— Кибертурнир, который стартует сегодня, — новая интересная активность в рамках акции «Диктант Победы». Предстоящий турнир станет возможностью не только погрузить широкую аудиторию в атмосферу популярной игры, но и привлечь ее к нашей акции и изучению Великой Отечественной войны в целом. Благодарны «Ростелекому», студии «Леста», Российскому военно-историческому обществу, Федерации компьютерного спорта, Агентству креативных индустрий и фонду «Сколково» за поддержку «Диктанта Победы», — отметил руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Александр Сидякин.

— Этот турнир — хороший пример того, как игры объединяют людей и разные сферы нашей жизни. Образовательная часть проекта органично дополняется киберспортом. Проверка знаний происходит вместе со зрелищными соревнованиями, участники и болельщики которых, я уверен, отлично знают историю, потому что наша игра интересно о ней рассказывает. А виртуальные победы становятся и напоминанием о реальных героях, и поводом для реальных встреч, одной из которых станет финал турнира, — отметил руководитель «Леста Игр» Борис Добродеев.

Подробные условия и информация о регистрации участников доступны на официальном сайте кибертурнира.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

