18+
18+
РЕКЛАМА

Главу томского муниципального предприятия обвиняют в незаконной добыче песка

Город, Судебные дела, Томские новости, интересные новости Томска происшесвтвия предприятия коррупция Главу томского муниципального предприятия обвиняют в незаконной добыче песка

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело о краже в отношении директора муниципального унитарного предприятия, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные управления.

— С июня 2024 года по август 2025 года обвиняемый организовал незаконную добычу и хищение песка на территории Александровского района в особо крупном размере. Впоследствии фигурант заключил фиктивный договор поставки похищенного ресурса между муниципальным предприятием и аффилированной фирмой, через которую часть песка продали стороннему покупателю, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 4 ст. 158, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере, превышение должностных полномочий), обвиняемый арестован.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Чудом сохранившиеся кадры: выставка старинной фотографии открылась в Томске

16 февраля 2026
Книги

Екатерина Аксенова: Как стать создателем корпоративных книжных клубов и учить этому других

11 февраля 2026
Люди

Самый строгий постовой в Томске. Как обычный инспектор стал городской легендой

4 марта 2026
Город

«Кислород»: как граффити-фестиваль стал сердцем томского хип-хопа

6 марта 2026
Томские новости

В Томске запустили светофор через ул. Клюева

24 февраля 2026
Томские новости

В Музее истории Томска открылась выставка о томском студенчестве конца 1950 — 1980-х гг.

28 февраля 2026
Томские новости

Экс-проректора ТГАСУ осудили по делу о растрате

16 февраля 2026
Томские новости

Наш клиент: «Ростелеком» впервые подключил сервис «Таргетированные звонки» в Томске

26 февраля 2026