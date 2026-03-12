Главу томского муниципального предприятия обвиняют в незаконной добыче песка

12 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело о краже в отношении директора муниципального унитарного предприятия, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные управления.

— С июня 2024 года по август 2025 года обвиняемый организовал незаконную добычу и хищение песка на территории Александровского района в особо крупном размере. Впоследствии фигурант заключил фиктивный договор поставки похищенного ресурса между муниципальным предприятием и аффилированной фирмой, через которую часть песка продали стороннему покупателю, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 4 ст. 158, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере, превышение должностных полномочий), обвиняемый арестован.

