18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске изменится схема посадки пассажиров троллейбус №3

Город, Общественный транспорт, Томские новости, интересные новости Томска удобство схема проезда В Томске изменится схема посадки пассажиров троллейбус №3

С завтрашнего дня, 16 февраля, в Томске пассажиры смогут заходить в троллейбус №3 на конечной остановке «пл. Южная» на ул. Красноармейская, 143, сообщает пресс-служба мэрии.

Раньше посадка пассажиров в троллейбус №3 была доступна только по четной стороне, и людям приходилось делать большой круг до остановки. С понедельника зайти можно будет и на нечетной стороне.

— Для посадки пассажиров троллейбус специально остановится на остановочном комплексе на ул. Красноармейская, 143. На этом же месте сейчас производится посадка в автобусы, следующие по Богашевскому тракту и ул. Мокрушина, — уточняют в пресс-службе мэрии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Жителей Томской области ожидает сложное половодье — Росгидромет

5 февраля 2026
Томские новости

Жители домов на шести улицах Советского района Томска останутся без воды в середине февраля

3 февраля 2026
Томские новости

Томичам покажут фильмы о браконьерах и ленту о деревне на якутском языке

4 февраля 2026
Томские новости

Новые абоненты «Ростелекома» в Томской области выбирают видеосервис Wink

12 февраля 2026
Томские новости

Суд ввел наблюдение в малой НК «Томскгеонефтегаз», требования кредиторов — более 1,7 млрд рублей

8 февраля 2026
Томские новости

Режим «черного неба» в Томске продлен

19 января 2026
Еда

Рыбный день. Что скрывается за названиями в меню ресторана «Река 827»

28 января 2026
Томские новости

В Томске на две недели ограничат движение в районе ул. Жуковского

29 января 2026