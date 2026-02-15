В Томске изменится схема посадки пассажиров троллейбус №3

15 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

С завтрашнего дня, 16 февраля, в Томске пассажиры смогут заходить в троллейбус №3 на конечной остановке «пл. Южная» на ул. Красноармейская, 143, сообщает пресс-служба мэрии.

Раньше посадка пассажиров в троллейбус №3 была доступна только по четной стороне, и людям приходилось делать большой круг до остановки. С понедельника зайти можно будет и на нечетной стороне.

— Для посадки пассажиров троллейбус специально остановится на остановочном комплексе на ул. Красноармейская, 143. На этом же месте сейчас производится посадка в автобусы, следующие по Богашевскому тракту и ул. Мокрушина, — уточняют в пресс-службе мэрии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».