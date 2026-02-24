«Самолет» приостановил дебютный проект в Томске из-за проблем с инфраструктурой на участке — власти

24 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

Девелопер «Самолет» приостановил проработку проекта по строительству жилья в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Василия Потемкина.

«Группе „Самолет“ были предложены участки, был произведен расчет группой. Но „Сосновый бор“ (микрорайон на северной окраине Томска — прим. ред.) не обеспечен инфраструктурой, поэтому „Самолет“ приостановил свое движение по проекту. Мы застопорились — у региона нет возможности сейчас подвести дороги и инженерные сооружения в необходимом объеме», — сказал он.

Как сообщалось, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) губернатор Томской области Владимир Мазур и управляющий партнер группы «Самолет» Александр Прыгунков подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках сотрудничества девелопер намеревался инвестировать порядка 97,3 млрд рублей в проекты по строительству жилья в Томской области за 10 лет. Предполагалось, что будет создано не менее 700 тыс. кв. м жилья.

В начале февраля стало известно, что «Самолет» обратился в правительство с просьбой о господдержке в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей, при этом акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании с правом обратного выкупа.

ГК «Самолет» — лидер по объему текущего строительства в РФ, по вводу жилья в 2025 году занимает третье место. Крупнейшими акционерами, по последним раскрытым данным, были Михаил Кенин (в августе 2025 года ушел из жизни) и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».