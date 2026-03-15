Часть жителей Иркутского тракта в Томске останутся без воды в понедельник

15 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра, 16 марта, в Томске часть жителей Иркутского тракта останутся без воды на время переключения абонентов на вновь построенную водопроводную линию, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что отключение продлится с 9.00 до 21.00. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам: Иркутский тракт, 79, 79/3, 79/3 стр. 2, 79/3 стр. 5, 81/1, 83, 83/2, 83в, 85 подъезд 1-2, 89, 91, 91/2.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

