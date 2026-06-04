Топоры разных стран и народов покажут в Музее истории Томска

4 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 7 июня, в Музее истории Томска откроется выставка плотницкого инструментария и деревянной резьбы из коллекции легендарного плотника Ивана Скоморощенко, которую он собирает более 35 лет.

Как уточняют организаторы, всего в «Музее топора» собрано более 200 экспонатов. В их числе топоры «разных стран и народов», разного назначения, в том числе боевые XVII–XVIII веков, времён Первой и Второй мировых войн и 1980-х (созданный для спецназа).

Кроме того, на выставке можно увидеть и набор бондарного инструмента, узнать, как мастера использовали циркуль и зауторник. Также в экспозицию вошли струги, долота, конопатки, пилы валочные, лучковые, двуручные, ручная пилорама и полный комплект инструментов для изготовления оконного наличника. Выставка дополнена образцами наличников с томских домов и элементами украшающей их резьбы, фотографиями, «опытным» макетом моста по эскизу Леонардо да Винчи.

Иван Валентинович Скоморощенко родился в 1956 году в семье потомственного плотника в пос. Лесном Шегарского района. Окончил Томское ремесленное училище. Плотницкое мастерство перенял от старших родственников: впервые топор взял в руки в пять лет и всю жизнь работал с деревом, срубил на заказ около сотни домов. За свою работу был награжден медалью «За трудовое отличие» и медалью к ордену «Ветеранская слава».

Иван Скоморощенко — активный участник проектов по сохранению исторического наследия Томска и воссозданию, ремонту наличников деревянных домов. Является членом гильдии томских художников (с 2010), разработчиком конкурсных условий и членом жюри на Международном Фестивале-конкурсе «Праздник топора» и автором «Школы плотников». Воспитал более 200 учеников из России и разных стран.

Выставка откроется в воскресенье, 7 июня, в помещениях Спасской башни Томского кремля на территории Музея на Воскресенской горе по ул. Бакунина, 3.

Начало в 11.00, вместе с празднованием Дня города.

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