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На ряде заправок в Томской области сложился дефицит топлива

Город, Томские новости, интересные новости Томска топливо дефицит нехватка купить бензин На ряде заправок в Томской области сложился дефицит топлива

По данным на утро 26 июня на части заправок Колпашевского, Асиновского, Зырянского и Тегульдетского районов Томской области сложился дефицит основных видов моторного топлива.

Как уточняют в пресс-службе правительства региона, недостаток вызван более высоким спросом жителей. Так, с начала этой недели розничные продажи топлива в Томской области выросли в среднем на 15% по сравнению с предшествующей неделей.

В сообщении уточняется, что в течение дня планируется восполнение запасов топлива в муниципалитетах. В то же время ряд компаний ввел временные ограничения с целью недопущения ажиотажного спроса на АЗС, в том числе, по объему одной заправки или использованию внешней тары.

— Правительство Томской области взаимодействует с Минэнерго России и руководством основных топливозаправочных компаний, работающих в регионе, по вопросу преодоления дефицита, — говорится в сообщении.

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