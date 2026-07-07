Северчанка выпрыгнула из окна и спряталась под кустом от судебных приставов

7 июля 2026 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Жительница Северска, чтобы избежать уголовной ответственности за неуплату алиментов, выпрыгнула в окно и попыталась скрыться под кустом, а затем забралась обратно и спряталась между диваном и стеной.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФССП, женщина неоднократно отбывала наказание за неуплату алиментов трем несовершеннолетним детям. Ее единственным источником дохода была зарплата, получаемая в местах лишения свободы. После выхода из тюрьмы, она не пыталась найти работу, а ее долг вырос до 3 млн рублей.

Чтобы взять у гражданки объяснение, приставы направились в одну из квартир, где могла находиться женщина. Один из сотрудников отделения остался караулить на улице. Через минуту алиментщица выпрыгнула из окна и спряталась под куст. Когда приставы покидали квартиру, беглянка взобралась назад.

“Узнав о ее маневре, приставы вернулись в комнату, где укрылась женщина, но не сразу ее увидели. Алиментщицу обнаружили, когда заглянули в узкий проем между диваном и стеной: в это укрытие гражданка смогла протиснуться благодаря своей комплекции”, — говорится в сообщении.

Женщину ждет судебный процесс по уголовному делу за неуплату алиментов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».