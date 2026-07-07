18+
18+
РЕКЛАМА

Северчанка выпрыгнула из окна и спряталась под кустом от судебных приставов

Город, Происшествия, Томские новости, Томские новости Приставы Алименты Происшествия Северчанка выпрыгнула из окна и спряталась под кустом от судебных приставов

Жительница Северска, чтобы избежать уголовной ответственности за неуплату алиментов, выпрыгнула в окно и попыталась скрыться под кустом, а затем забралась обратно и спряталась между диваном и стеной.

Как уточняют в пресс-службе регионального УФССП, женщина неоднократно отбывала наказание за неуплату алиментов трем несовершеннолетним детям. Ее единственным источником дохода была зарплата, получаемая в местах лишения свободы. После выхода из тюрьмы, она не пыталась найти работу, а ее долг вырос до 3 млн рублей.

Чтобы взять у гражданки объяснение, приставы направились в одну из квартир, где могла находиться женщина. Один из сотрудников отделения остался караулить на улице. Через минуту алиментщица выпрыгнула из окна и спряталась под куст. Когда приставы покидали квартиру, беглянка взобралась назад.

“Узнав о ее маневре, приставы вернулись в комнату, где укрылась женщина, но не сразу ее увидели. Алиментщицу обнаружили, когда заглянули в узкий проем между диваном и стеной: в это укрытие гражданка смогла протиснуться благодаря своей комплекции”, — говорится в сообщении.

Женщину ждет судебный процесс по уголовному делу за неуплату алиментов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В лесах Томской области введен режим ЧС

15 июня 2026
Томские новости

В Томске изменится схема движения автобусов №30/33

23 июня 2026
Люди

Александр Карелин: изобретатель на СХК

29 июня 2026
Томские новости

Предприятия Томской области могут получить льготы на защиту от атак беспилотников

30 июня 2026
Томские новости

Более десятка томских заведений примут участие в гастрофестивале ТАЙГАСТРО

26 июня 2026
Томские новости

В Томской области новый начальник департамента ветеринарии

11 июня 2026
Томские новости

Томская «Ключевая вода» к 25-летию впервые показала внутреннюю кухню производства

24 июня 2026
Томские новости

Газ в твёрдой оболочке и никелированный кобальт: как разработки Томского политеха меняют энергетику и медицину

26 июня 2026
Томские новости

На днях томичей ждут ливни и грозы

2 июля 2026