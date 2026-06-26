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Жителей Томской области подозревают в сборе информации о погибших участниках СВО

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Управление ФСБ по Томской области задержало троих жителей региона по подозрению в шпионаже в пользу спецслужб и организаций Украины, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные управления.

«Фигуранты уголовного дела собирали и передавали противнику сведения в отношении военнослужащих ВС РФ, в том числе погибших в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», — говорится в сообщении.

Предполагаемым шпионам, один из которых является несовершеннолетним, инкриминируют ст. 275 УК РФ (госизмена).

В свою очередь в правоохранительных органах «Интерфаксу» уточнили, что фигуранты занимались, в том числе, фотофиксацией мест захоронения погибших участников СВО.

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