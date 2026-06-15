Томскую Михайловскую рощу благоустроят в следующем году

15 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В следующем году территорию Михайловской рощи в Томске благоустроят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За приведение в порядок этого общественного пространства проголосовали жители города.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в онлайн-голосовании приняли участие более 150 тыс. человек. Лидером с большим отрывом стала Михайловская роща. Этот объект включён в перечень территорий, которые будут благоустроены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В пресс-службе уточняют, что за всё время реализации программы по развитию городской среды в регионе обновлено уже более 360 общественных пространств. Треть из них (более 120 объектов) находятся в Томске.

О том, как в этом году идет благоустройство общественных пространств можно узнать в нашем материале.

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