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Завтра томичей ждут грозы, ливни, град и сильный ветер

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Завтра днем, 30 июня, и ночью 1 июля в Томской области прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются: кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, сильные дожди, град, усиление ветра 15-18 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать осторожность: следить за погодными условиями, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, отключать электроприборы во время грозы отключи электроприборы.

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