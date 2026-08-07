Бассейны, бани, купола: где отдохнуть недалеко от Томска

7 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский обзор

Осталось три недели лета! И если нас не смоет в ближайшие дни, еще есть шанс захватить немного солнца и пляжных радостей.

Собрали пять мест за городом, где можно искупаться в бассейнах, позагорать на шезлонгах, попариться в бане или помедитировать в сосновом бору.

Актуальную стоимость услуг в каждом из мест стоит уточнить перед посещением.

Надувной аквапарк и бассейны

Фото: предоставлено парком отдыха «Томское море»

Место: Парк отдыха «Томское море»

Что предлагают: Здесь удастся искупаться аж в четырех бассейнах разной глубины, позагорать в зоне с шезлонгами и отдохнуть в беседках. Чтобы устроить себе гриль-пати у бассейна, можно арендовать мангал на территории парка или привезти собственный. Проносить продукты и напитки не запрещается — за исключением алкоголя.

Цены: Малыши до трех лет проходят бесплатно, стоимость билета 1000–1350 рублей для взрослых и 500–750 рублей для детей в зависимости от дня и тарифа. За дополнительную плату доступны бани трех видов и детский надувной аквапарк.

Место и часы работы: Деревня Черная Речка, ул. Советская, 75/1. Парк работает с 11.00 до 20.00.

Бани, шашлыки и чаны

Фото: предоставлено банным комплексом «Левобережье»

Место: Банный комплекс «Левобережье»

Что предлагают: Здесь работает баня на 10 человек с душевой, есть закрытая беседка на 16 человек. В ней можно воспользоваться кухонной зоной и посудой, внутри кондиционер. Для любителей готовки на углях есть мангальная зона.

Цены: Стоимость бани за час — 2 000 рублей, беседки — 1 500 рублей. В бассейне можно искупаться за доплату в 2 000 рублей, окунуться в чан с горячей водой — за дополнительные 4 000 рублей. Мангальная зона — 300 руб. за весь период использования.

Место и часы работы: Томск, Кировский район, СНТ «Левобережье». Ежедневно с 11.00 до 23.00.

Позагорать, искупаться и на массаж!

Фото: предоставлено базой отдыха «Пляж у Дачи»

Место: База отдыха «Пляж у Дачи»

Что предлагают: Еще одно место для семейного отдыха. На территории есть три бассейна разной глубины, лежаки, баня, теннисный стол и батуты для детей. Можно расположиться в общей зоне с лежаками или выбрать место около бассейна. А поесть — в местном кафе.

Цены: Стоимость посещения варьируется от 1200 до 2200 рублей. Доступны вечерние тарифы: с 16.30 до 19.30 гости заплатят от 700 до 1200 рублей. За дополнительную плату можно заказать часовой массаж всего тела, массаж лица или 30-минутный массаж спины. Эти удовольствия обойдутся от 2 000 до 2 800 рублей.

Место и часы работы: Шегарский тракт, 10. База отдыха работает ежедневно с 10.00 до 19.30. Массажный кабинет — по средам, пятницам и воскресеньям с 12.00 до 18.00 и в понедельник с 13.00 до 18.00.

Дом-шалаш, велосипедные прогулки и рыбалка

Фото: предоставлено базой отдыха «Калтай Парк»

Место: База отдыха «Калтай Парк»

Что предлагают: База расположена в 30 минутах езды от Томска, в сосновом лесу неподалёку от Томи. На территории — четыре небольших домика с панорамными окнами, по форме напоминающих шалаши. В каждом есть мансарда с двуспальной кроватью, гостиная с диваном, оборудованная кухня, ванная комната и терраса с костровой и мангальной зонами.

Для больших компаний подойдёт барнхаус площадью 50 квадратных метров с двумя изолированными спальнями, кухней, гостиной, ванной комнатой и террасой с мангалом, костровищем и качелями под навесом. Также можно арендовать беседку на 12 человек или одну из двух веранд, рассчитанных на 25 и 100 гостей.

На базе есть кедровая баня и чан с горячей водой: туда по желанию добавят еловые ветки и дольки апельсина. Для детей оборудована бесплатная площадка с горками и качелями, рядом находятся небольшое футбольное поле и волейбольная зона. На месте можно арендовать велосипеды и удочки: протока Томи расположена в 200 метрах от базы. Разрешено проживание с собаками среднего размера.

Цены: Стоимость аренды домика-шалаша для двух человек с понедельника по четверг составляет 7 900 — 13 950 рублей. В доме могут разместиться до пяти человек. Доплата за каждого следующего гостя составляет 2 000 рублей, но есть и детский тариф. Аренда барнхауса при размещении четырех человек — от 9 900 до 16 000 рублей, в зависимости от дня недели. За каждого следующего проживающего (за исключением детей) предусмотрена дополнительная оплата в размере 2 000 рублей. Два часа в бане обойдутся в 4 000 — 5 000 рублей. Доплата за собачку — 1500 рублей.

Место и часы работы: Томский район, Калтайское сельское поселение, территория «База отдыха Калтай Парк», 1. Круглосуточно.

Пожить под куполом

Фото: предоставлено глэмпинг-парком «ВМесте»

Место: Глэмпинг-парк «ВМесте»

Что предлагают: Этот парк расположен в 35 километрах от Томска в селе Курлек. Здесь можно арендовать все те же домики-шалаши или купольные дома в форме полусферы. Первый вариант предполагает размещение до семи человек. Он подойдет для отдыха большой семьи или компании друзей. В таком домике-шалаше есть теплый пол, кондиционер, бытовая техника, посуда, двуспальная кровать и кровати поменьше, есть возможность использовать раскладушку.

Купольный домик рассчитан не более чем на четырех проживающих и удобен для пары, небольшой семьи или компании друзей. Гости могут переночевать на первом этаже, где стоит двуспальная кровать или на втором, где лежат матрасы. В апартаментах также есть теплые полы, холодильник, плита, телевизор и другие удобства.

На участке каждого из домиков можно самостоятельно приготовить еду на углях — есть мангальные зоны. За дополнительную плату будут доступны и баня с купелью.

Для детей на территории глэмпинг-парка есть детская игровая площадка с качелями и гамаками, а также батуты. От территории к реке ведёт отдельный спуск.

Цены: Стоимость аренды домика-шалаша за четырех человек — от 12 000 до 16 000 рублей, доплата за каждого следующего гостя — 1 500 рублей. Аренда купольного домика на четырех гостей — от 10 000 до 14 000 рублей.

Место и часы работы: Томский район, с. Курлек, ул. Трактовая, 104в. Ежедневно с 09.00 до 21.00.

Текст: Екатерина Перминова

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