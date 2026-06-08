Благоустройство общественных пространств в Томске идет с частичным опережением графика

8 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске продолжается благоустройство общественных пространств, за которые местные жители проголосовали в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

В целом, работы идут по графику, а на некоторых объектах даже опережают его. Об этом на прошедшем сегодня, 8 июня, рабочем выездном совещании сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

— Мы регулярно проводим проверки работ в рамках нацпроекта. Работы идут в срок, даже досрочно завершаются — на объекте в поселке Тимирязево, который вдали от центра города, там надо создавать свою инфраструктуру, — подчеркнул мэр.

Такие оригинальные малые архитектурные формы планируется установить в новом пространстве. Материал, из которого они будут сделаны, еще обсуждается. Фото: Савелий Петрушев

Дизайн-проект будущего общественного пространства тоже выбирали местные жители. Предполагается, что здесь обустроят бетонные тропинки, а также разнообразные малые архитектурные формы. Часть из них, как и локальное освещение, будут установлены во время реализации второго этапа благоустройства в следующем году.

Будущий сквер в Тимирязево, работы здесь выполнены почти на 50%. Фото: Савелий Петрушев

Другой объект, который посетил мэр, находится на ул. Ф. Лыткина. Здесь работает новосибирский подрядчик. Предполагается, что первый этап благоустройства он закончит до 30 июля. Пока работы не выбиваются из графика.

— Рядом очень много студенческих общежитий. Для студентов тоже надо создавать комфортные места отдыха, где можно посидеть в тени деревьев, подготовиться к занятиям. Здесь у нас подрядчик новый, новосибирский, нужно было посмотреть, как работают. Вижу, что работы идут, но на особый контроль их своему департаменту поставил, — подчеркнул мэр. — Мы не должны допустить никаких провалов по срокам. В прошлом году у нас были подрядчики, которые, к сожалению, сорвали их. Если все будет идти нормально — то нормально. Если нет — вызываем сюда руководство компании, прокуратуру будем приглашать.

Градоначальник подчеркнул, что благоустройство некоторых объектов намеренно разбили на два года, чтобы «более качественно наполнить их содержанием».

Мэр Томска Дмитрий Махиня Фото: Савелий Петрушев

— В первый год делаются тротуары новые, газоны и мафы, лавочки. На второй год пространства дополняются большими перголами, как в Буфф-саду поставили, добавляется освещение. Это наше осознанное решение, — отметил Дмитрий Махиня.

Процесс работ в сквере на Ф. Лыткина Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».