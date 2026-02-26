18+
Наш клиент: «Ростелеком» впервые подключил сервис «Таргетированные звонки» в Томске

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjcDS8oT.

«Ростелеком» подключил сервис «Таргетированные звонки» для томского спортивного клуба Power Club Arena. Решение, основанное на технологии Big Data, позволяет определять целевые группы клиентов и автоматизировать процесс коммуникаций. Спорткомплекс стал первым представителем малого бизнеса региона, где оператор внедрил данную услугу.

Для использования услуги клиент заполняет бриф с описанием целевой аудитории ─ пол, возраст, интересы, доход, локации и другие критерии. После этого в обезличенном виде через специальное программное обеспечение формируется «теплая» база и инициируются точечные звонки. Заказчик решения оплачивает только фактическое время разговоров.

Для удобства формирования клиентской базы в личном кабинете пользователя отображается выборка потенциально заинтересованных лиц. Сервис позволяет отправлять им ссылки на сайт или уникальные предложения через мессенджеры.

— Мы предоставляем заказчику маркетинговый инструмент, который помогает найти своего клиента без огромных рекламных бюджетов. У некоторых пользователей такого вида таргетинга конверсия из звонка в целевое действие клиента достигает 10-15%, что подтверждает эффективность сервиса, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подключение услуги можно на сайте компании или по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

