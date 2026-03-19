«Ростелеком» отметил рост спроса на домашний интернет в Томской области

19 марта 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В 2025 году прирост абонентской базы широкополосного интернета «Ростелекома» в Томской области увеличился на 60% в сравнении с предыдущим годом. Жители региона чаще выбирали услуги провайдера благодаря стабильному подключению к интернету и использованию современных технологий, которые обеспечивают комфорт и высокое качество связи.

По данным «Ростелекома», в прошлом году люди отдавали предпочтение конвергентным тарифам, в которые входят домашний интернет, мобильная связь, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink. Такие пакетные предложения позволяют экономить на телеком-услугах до 40%.

Сейчас компания предлагает новым абонентам бесплатно в течение месяца протестировать цифровые услуги для дома по обновленной акции «Тест-драйв». По её условиям клиенты проверяют качество интернета при помощи роутеров нового поколения Wi-Fi 6, которые гарантируют высокую скорость передачи данных и связь без перебоев при подключении большого количества устройств, даже в часы пиковых нагрузок.

— Мы постоянно совершенствуем качество предоставления наших услуг, в том числе за счет обновления клиентских устройств передачи данных и модернизации станционного оборудования. Кроме того, у нас действует программа превентивных мероприятий: например, мы непрерывно осуществляем мониторинг работоспособности сетей, — отметила заместитель директора Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

