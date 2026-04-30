Томское кафе «Софт Лофт» стало исторической «Мужской кухней»

30 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Анна Мацковская

Томское гастро-кафе «Софт Лофт» сменило свое название. Теперь на здании по улице Никитина, 8 б новая вывеска: «Историческое кафе. Мужская кухня». Изменилось не только имя, но и сама концепция заведения.

— Концепцию, которую мы сейчас воплощаем, я задумал еще лет восемь назад, — рассказал Денис Марачковский, основатель, совладелец и директор кафе корреспонденту «Томского Обзора». — Речь о философии самой еды. Район, где мы находимся, исторически связан с мужчинами. Рядом мужской монастырь, наше помещение — это бывшая офицерская столовая училища связи, оно само находилось совсем рядом. Отсюда возникла идея о мужской кухне. Не кухне только для мужчин, а такой, какой ее обычно представляют мужчины. Это честные, немаленькие порции, понятная, простая еда. Если пельмени — то домашние, которые мы готовим сами, крупные, их подают в маленьких кастрюльках. Если борщ, то очень наваристый. Некоторые позиции в меню навеяны детскими воспоминаниями — так готовили мой отец и дед. Есть блюда-классика советской кухни, но в новом формате. Естественно, мы не можем воспроизвести те рецепты доподлинно, многие вкусовые тренды в нынешней реальности поменялись. Объединили идеи, которые обсуждали, и творческий опыт моей супруги, так появилась концепция, основанная на советской кухне и атмосфере середины XX века.

Меню в историческом кафе полностью новое. В нем достаточно классических позиций, к примеру, есть традиционные котлеты, и их региональные вариации, рыбные котлеты и пельмени. Из интересных вкусов — среди «горячих сковородок» есть жареная курица в тайском стиле. Салаты разные — и с куриными сердечками на майонезной заправке, и из зеленых овощей в сочетании с разными топпингами.

— Наша кухня для тех, кто любит вкусно и понятно поесть. Это история не про попсовое, а про классическое правильное питание, у нас нет смузи из сельдерея, но есть богатые белком мясные блюда, — поясняет Денис Марачковский.

Меню напитков — тоже в классическом стиле. В нем есть место крепкому чаю и крепким вариантам в баре. Хотя экспериментальные сочетания от барменов тоже со временем появятся в барной карте

— Отмечу, что у нас честные 50 граммов. В отличие от многих заведений, мы не уменьшили порцию, не перешли на 40. Некоторые напитки будут подаваться в граненых стаканах — за ними стоит целая история, они вписываются в нашу концепцию, — рассказывает Денис Марачковский. — Еще из перемен — появилась морозильная витрина с пельменями нашей лепки, отдельный холодильник, где еда, которую можно приобрести домой. Сейчас ребята разрабатывают такие вещи, как тушенку домашнего приготовления и другие блюда для дома, для семьи.

Изменилось не только меню — в кафе сделали ремонт и редизайн, воссоздав атмосферу и интерьер середины прошлого века. Появилась и посуда, больше подходящая под новую концепцию.

Пока историческое кафе работает в техническом режиме. Официальное открытие запланировано на середину мая, когда все нюансы, связанные с обновлением меню, посуды и дизайна будут решены. А в конце весны в заведении заработает доставка. В планах также проведение гастровечеров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».